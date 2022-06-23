https://ria.ru/20220623/turisty-1797473341.html

Филиппины ждут российских туристов, заявил посол

Филиппины ждут российских туристов, заявил посол - РИА Новости, 23.06.2022

Филиппины ждут российских туристов, заявил посол

Филиппины отмечают растущий интерес российских туристов к островному государству, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:33

2022-06-23T09:33

2022-06-23T10:07

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новости - туризм

игорь байлен (посол филиппин в россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Филиппины отмечают растущий интерес российских туристов к островному государству, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен."Хорошая новость в том, что эпидемиологическая ситуация улучшается как в России, так и на Филиппинах, поэтому сейчас вакцинированные путешественники сдают только один ПЦР-тест по прибытию в страну и могут свободно перемещаться по Филиппинам", - сказал посол.Он отметил, что до пандемии чартеры из Владивостока летали на остров Боракай – пляжную "столицу" Филиппин, российские туристы часто посещали остров Палаван. Филиппинский посол рассказал, что в стране есть живописные рисовые террасы, занесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО."Мы уже замечаем растущий интерес среди российских туристов к Филиппинам, а также среди филиппинцев по отношению к России, самой большой стране мира. Думаю, это должно быть в списке дел у каждого человека – успеть за свою жизнь посетить самую большую страну на свете - Россию. Я это уже сделал, но хочу увидеть еще больше в России", - заявил Байлен."Я думаю, то, что нас объединяет с русскими, и что может стать притяжением для туристов – это вера. Русские люди очень верующие, филиппинцы тоже, поэтому для туризма очень важно делать акцент на религиозных памятниках и святынях", - пояснил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

в мире, филиппины, россия, новости - туризм, игорь байлен (посол филиппин в россии)