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Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли - РИА Новости, 23.06.2022
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Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли - РИА Новости, 23.06.2022
Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:37
2022-06-23T10:08
экономика
россия
swift
игорь байлен (посол филиппин в россии)
филиппины
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.Он предположил, что решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня."Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией", — добавил дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, swift, игорь байлен (посол филиппин в россии), филиппины, в мире
04:37 23.06.2022 (обновлено: 10:08 23.06.2022)
 
Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

Посол Байлен: Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.

"Мы слышали про СПФС и передали необходимую информацию в Манилу. У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Он понимает важность этого предложения", — сказал Байлен.

Он предположил, что решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня.
"Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией", — добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
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