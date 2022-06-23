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Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли - РИА Новости, 23.06.2022
Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:37
2022-06-23T04:37
2022-06-23T10:08
экономика
россия
swift
игорь байлен (посол филиппин в россии)
филиппины
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.Он предположил, что решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня."Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией", — добавил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>
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экономика, россия, swift, игорь байлен (посол филиппин в россии), филиппины, в мире
04:37 23.06.2022 (обновлено: 10:08 23.06.2022)
Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Посол Байлен: Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли