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Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли - РИА Новости, 23.06.2022

Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T04:37

2022-06-23T04:37

2022-06-23T10:08

экономика

россия

swift

игорь байлен (посол филиппин в россии)

филиппины

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.Он предположил, что решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня."Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией", — добавил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220525/udobreniya-1790587533.html

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2022

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