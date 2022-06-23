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"Титаник" обновят к юбилею - РИА Новости, 23.06.2022
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Шоубиз
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"Титаник" обновят к юбилею
"Титаник" обновят к юбилею - РИА Новости, 23.06.2022
"Титаник" обновят к юбилею
Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает Deadline. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:47
2022-06-23T17:47
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
джеймс кэмерон
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает Deadline.Фильму исполнилось 25 лет – в связи с этим свежую версию решено было повторно выпустить в прокат. Зрители увидят "Титаник" в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз картины запланирован на 10 февраля 2023 года.Оригинальная версия была показана в 1997 году и оставалась в прокате несколько месяцев. Благодаря "Титанику" Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стали суперзвездами, а сам фильм получил 11 "Оскаров", в частности в номинациях "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура", "Лучшая песня" и другие.Ранее Ким Кардашьян впервые прокомментировала инцидент с раритетным платьем Мэрилин Монро.
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знаменитости, шоу-бизнес, джеймс кэмерон
17:47 23.06.2022
 
"Титаник" обновят к юбилею

Продюсеры обновят "Титаник" к 25-летнему юбилею

© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма "Титаник"
Кадр из фильма Титаник
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает Deadline.
Фильму исполнилось 25 лет – в связи с этим свежую версию решено было повторно выпустить в прокат. Зрители увидят "Титаник" в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз картины запланирован на 10 февраля 2023 года.
Оригинальная версия была показана в 1997 году и оставалась в прокате несколько месяцев. Благодаря "Титанику" Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стали суперзвездами, а сам фильм получил 11 "Оскаров", в частности в номинациях "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура", "Лучшая песня" и другие.
Ранее Ким Кардашьян впервые прокомментировала инцидент с раритетным платьем Мэрилин Монро.
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