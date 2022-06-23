https://ria.ru/20220623/titanik-1797651442.html
"Титаник" обновят к юбилею
"Титаник" обновят к юбилею - РИА Новости, 23.06.2022
"Титаник" обновят к юбилею
Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает Deadline. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:47
2022-06-23T17:47
2022-06-23T17:47
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает Deadline.Фильму исполнилось 25 лет – в связи с этим свежую версию решено было повторно выпустить в прокат. Зрители увидят "Титаник" в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз картины запланирован на 10 февраля 2023 года.Оригинальная версия была показана в 1997 году и оставалась в прокате несколько месяцев. Благодаря "Титанику" Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стали суперзвездами, а сам фильм получил 11 "Оскаров", в частности в номинациях "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура", "Лучшая песня" и другие.Ранее Ким Кардашьян впервые прокомментировала инцидент с раритетным платьем Мэрилин Монро.
https://ria.ru/20220622/oreyro-1797390128.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, джеймс кэмерон
"Титаник" обновят к юбилею
Продюсеры обновят "Титаник" к 25-летнему юбилею
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает
Deadline.
Фильму исполнилось 25 лет – в связи с этим свежую версию решено было повторно выпустить в прокат. Зрители увидят "Титаник" в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз картины запланирован на 10 февраля 2023 года.
Оригинальная версия была показана в 1997 году и оставалась в прокате несколько месяцев. Благодаря "Титанику" Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стали суперзвездами, а сам фильм получил 11 "Оскаров", в частности в номинациях "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура", "Лучшая песня" и другие.
Ранее Ким Кардашьян впервые прокомментировала
инцидент с раритетным платьем Мэрилин Монро.