https://ria.ru/20220623/titanik-1797651442.html

"Титаник" обновят к юбилею

"Титаник" обновят к юбилею - РИА Новости, 23.06.2022

"Титаник" обновят к юбилею

Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает Deadline. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:47

2022-06-23T17:47

2022-06-23T17:47

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Культовый фильм "Титаник" решили обновить ко Дню святого Валентина в 2023 году, сообщает Deadline.Фильму исполнилось 25 лет – в связи с этим свежую версию решено было повторно выпустить в прокат. Зрители увидят "Титаник" в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Международный релиз картины запланирован на 10 февраля 2023 года.Оригинальная версия была показана в 1997 году и оставалась в прокате несколько месяцев. Благодаря "Титанику" Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стали суперзвездами, а сам фильм получил 11 "Оскаров", в частности в номинациях "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура", "Лучшая песня" и другие.Ранее Ким Кардашьян впервые прокомментировала инцидент с раритетным платьем Мэрилин Монро.

https://ria.ru/20220622/oreyro-1797390128.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, джеймс кэмерон