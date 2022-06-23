https://ria.ru/20220623/telegram-1797704870.html
Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram
Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram - РИА Новости, 23.06.2022
Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram
Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:07
2022-06-23T22:07
2022-06-23T22:44
общество
технологии
google
telegram (приложение)
павел дуров
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google, заявил основатель мессенджера Павел Дуров."Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей", — написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что для подписчиков Telegram Premium была запущена кнопка, нажав которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст. "Для обработки таких запросов, как мы изначально публично разъяснили, мы арендуем оборудование Google", — отметил Дуров.По его словам, решение использовать платную технологию американской компании позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных, потому что, согласно соглашению с Telegram, "Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)", — подытожил бизнесмен.Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что мессенджер якобы начал автоматически отправлять голосовые сообщения пользователей компании Google.
https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, google, telegram (приложение), павел дуров
22:07 23.06.2022 (обновлено: 22:44 23.06.2022)
Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram
Основатель Telegram Дуров: мессенджер не передает Google голосовые сообщения пользователей
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google, заявил
основатель мессенджера Павел Дуров.
"Telegram
не делится с Google
личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей", — написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что для подписчиков Telegram Premium была запущена кнопка, нажав которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст. "Для обработки таких запросов, как мы изначально публично разъяснили, мы арендуем оборудование Google", — отметил Дуров.
По его словам, решение использовать платную технологию американской компании позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных, потому что, согласно соглашению с Telegram, "Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)", — подытожил бизнесмен.
Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что мессенджер якобы начал автоматически отправлять голосовые сообщения пользователей компании Google.