https://ria.ru/20220623/telegram-1797704870.html

Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram

Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram - РИА Новости, 23.06.2022

Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram

Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:07

2022-06-23T22:07

2022-06-23T22:44

общество

технологии

google

telegram (приложение)

павел дуров

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google, заявил основатель мессенджера Павел Дуров."Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей", — написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что для подписчиков Telegram Premium была запущена кнопка, нажав которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст. "Для обработки таких запросов, как мы изначально публично разъяснили, мы арендуем оборудование Google", — отметил Дуров.По его словам, решение использовать платную технологию американской компании позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных, потому что, согласно соглашению с Telegram, "Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)", — подытожил бизнесмен.Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что мессенджер якобы начал автоматически отправлять голосовые сообщения пользователей компании Google.

https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, google, telegram (приложение), павел дуров