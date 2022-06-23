https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797452905.html

Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине - РИА Новости, 23.06.2022

Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

В любом конфликте, в том числе и в событиях на Украине, всегда виноваты обе стороны; Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:25

2022-06-23T06:25

2022-06-23T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

синдзо абэ

владимир путин

россия

украина

япония

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. В любом конфликте, в том числе и в событиях на Украине, всегда виноваты обе стороны; Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.Он отметил, что сейчас есть проблема однобокого освещения ситуации, когда порицанию подвергается начало военных действий, но нет объективной оценки истории и причин возникшей ситуации.Политик напомнил, что Украина нарушила обещания, под которыми подписалась несколько лет назад."Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс "Минск-1". В 2015 году состоялся "Минск-2". Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины. Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это. Я считаю, что это совсем не беспристрастно. Я же стараюсь смотреть беспристрастно. В Японии есть поговорка: "в ссоре виноваты оба" — о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал, — неправ, но и на том, кто создал причину для этого, тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит", — подчеркнул депутат.Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в местной политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором контакты между двумя государствами развивались очень интенсивно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797198067.html

россия

украина

япония

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