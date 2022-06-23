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Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797452905.html
Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине
Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине
В любом конфликте, в том числе и в событиях на Украине, всегда виноваты обе стороны; Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T06:25
2022-06-23T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
синдзо абэ
владимир путин
россия
украина
япония
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. В любом конфликте, в том числе и в событиях на Украине, всегда виноваты обе стороны; Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.Он отметил, что сейчас есть проблема однобокого освещения ситуации, когда порицанию подвергается начало военных действий, но нет объективной оценки истории и причин возникшей ситуации.Политик напомнил, что Украина нарушила обещания, под которыми подписалась несколько лет назад."Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс "Минск-1". В 2015 году состоялся "Минск-2". Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины. Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это. Я считаю, что это совсем не беспристрастно. Я же стараюсь смотреть беспристрастно. В Японии есть поговорка: "в ссоре виноваты оба" — о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал, — неправ, но и на том, кто создал причину для этого, тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит", — подчеркнул депутат.Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в местной политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором контакты между двумя государствами развивались очень интенсивно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
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в мире, синдзо абэ, владимир путин, россия, украина, япония, санкции в отношении россии, мунэо судзуки, токио
06:25 23.06.2022 (обновлено: 17:36 23.06.2022)
 
Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

Японский депутат Судзуки: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки
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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. В любом конфликте, в том числе и в событиях на Украине, всегда виноваты обе стороны; Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
Он отметил, что сейчас есть проблема однобокого освещения ситуации, когда порицанию подвергается начало военных действий, но нет объективной оценки истории и причин возникшей ситуации.

"Сейчас мир, включая и массмедиа, движется в одном течении: в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина", — сказал Судзуки.

Политик напомнил, что Украина нарушила обещания, под которыми подписалась несколько лет назад.
"Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс "Минск-1". В 2015 году состоялся "Минск-2". Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины. Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это. Я считаю, что это совсем не беспристрастно. Я же стараюсь смотреть беспристрастно. В Японии есть поговорка: "в ссоре виноваты оба" — о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал, — неправ, но и на том, кто создал причину для этого, тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит", — подчеркнул депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00
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Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в местной политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором контакты между двумя государствами развивались очень интенсивно.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСиндзо АбэВладимир ПутинРоссияУкраинаЯпонияСанкции в отношении РоссииМунэо СудзукиТокио
 
 
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