06:25 23.06.2022 (обновлено: 17:36 23.06.2022)
Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине
Японский депутат Судзуки: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине
Японский политик Мунэо Судзуки
ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. В любом конфликте, в том числе и в событиях на Украине, всегда виноваты обе стороны; Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
Он отметил, что сейчас есть проблема однобокого освещения ситуации, когда порицанию подвергается начало военных действий, но нет объективной оценки истории и причин возникшей ситуации.
"Сейчас мир, включая и массмедиа, движется в одном течении: в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина", — сказал Судзуки.
Политик напомнил, что Украина нарушила обещания, под которыми подписалась несколько лет назад.
"Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс "Минск-1". В 2015 году состоялся "Минск-2". Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины. Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это. Я считаю, что это совсем не беспристрастно. Я же стараюсь смотреть беспристрастно. В Японии есть поговорка: "в ссоре виноваты оба" — о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал, — неправ, но и на том, кто создал причину для этого, тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит", — подчеркнул депутат.
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Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в местной политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором контакты между двумя государствами развивались очень интенсивно.
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.