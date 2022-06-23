https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797525622.html

Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 23.06.2022

Британия ввела новые санкции против России

Лондон ввел очередные санкции против России, их детали опубликовал сайт правительства Великобритании. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:16

2022-06-23T12:16

2022-06-23T16:11

санкции в отношении россии

экономика

россия

великобритания

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лондон ввел очередные санкции против России, их детали опубликовал сайт правительства Великобритании.Так, запреты вводятся на: Практически во всех указанных случаях речь идет также о запрете на связанную техническую помощь, финансовые и брокерские услуги.Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220622/delegaty-1797384095.html

https://ria.ru/20220621/toplivo-1796975027.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, великобритания