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Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 23.06.2022
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Британия ввела новые санкции против России
Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 23.06.2022
Британия ввела новые санкции против России
Лондон ввел очередные санкции против России, их детали опубликовал сайт правительства Великобритании. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:16
2022-06-23T16:11
санкции в отношении россии
экономика
россия
великобритания
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лондон ввел очередные санкции против России, их детали опубликовал сайт правительства Великобритании.Так, запреты вводятся на: Практически во всех указанных случаях речь идет также о запрете на связанную техническую помощь, финансовые и брокерские услуги.Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, великобритания
12:16 23.06.2022 (обновлено: 16:11 23.06.2022)
 
Британия ввела новые санкции против России

Великобритания распространила санкции на поставки фунтов, евро и авиатоплива в Россию

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через Темзу в Лондоне
Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лондон ввел очередные санкции против России, их детали опубликовал сайт правительства Великобритании.
Так, запреты вводятся на:
  • продажу, предоставление или передачу России всего, что связано с химическим и биологическим оружием;
  • поставки прямым или непрямым способом авиатоплива или топливных добавок;
  • импорт, покупку, поставки приносящих доход товаров, которые происходят из России;
  • поставки или передачу России либо лицам, связанным с Россией, банкнот фунтов стерлингов и евро;
  • продажу, передачу, предоставление технологий в сфере морских перевозок.
Практически во всех указанных случаях речь идет также о запрете на связанную техническую помощь, финансовые и брокерские услуги.
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Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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