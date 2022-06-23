12:16 23.06.2022 (обновлено: 16:11 23.06.2022)
Британия ввела новые санкции против России
Великобритания распространила санкции на поставки фунтов, евро и авиатоплива в Россию
Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лондон ввел очередные санкции против России, их детали опубликовал сайт правительства Великобритании.
Так, запреты вводятся на:
- —продажу, предоставление или передачу России всего, что связано с химическим и биологическим оружием;
- —поставки прямым или непрямым способом авиатоплива или топливных добавок;
- —импорт, покупку, поставки приносящих доход товаров, которые происходят из России;
- —поставки или передачу России либо лицам, связанным с Россией, банкнот фунтов стерлингов и евро;
- —продажу, передачу, предоставление технологий в сфере морских перевозок.
Практически во всех указанных случаях речь идет также о запрете на связанную техническую помощь, финансовые и брокерские услуги.
Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.