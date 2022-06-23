https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797445475.html

В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона

В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона - РИА Новости, 23.06.2022

В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона

Инфляция, вызванная санкциями Запада в отношении России, усугубляет экономический спад в экономиках Латинской Америки, а сами ограничения являются бомбой... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T01:12

2022-06-23T01:12

2022-06-23T01:12

в мире

гильермо лассо

эквадор

южная америка

аргентина

никарагуа

россия

манагуа (город)

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МАНАГУА, 23 июн — РИА Новости. Инфляция, вызванная санкциями Запада в отношении России, усугубляет экономический спад в экономиках Латинской Америки, а сами ограничения являются бомбой замедленного действия и выливаются в социальные протесты, заявил РИА Новости никарагуанский депутат Вильфредо Наварро.Социальные и профсоюзные протесты, вызванные в том числе ростом цен на топливо, вспыхнули уже в двух странах Южной Америки — Эквадоре и Аргентине.Президент Эквадора Гильермо Лассо ранее издал указ о введении чрезвычайного положения в попытке взять под контроль многодневный протест коренного населения и общественных организаций. Цены на топливо в этой стране удвоились за три месяца: бензин стоит 2,55 доллара США за галлон (3,7 литра), дизельное топливо достигло 2 долларов.Аргентинские профсоюзы работников транспорта начали накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797429736.html

эквадор

южная америка

аргентина

никарагуа

россия

манагуа (город)

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в мире, гильермо лассо, эквадор, южная америка, аргентина, никарагуа, россия, манагуа (город), вильфредо наварро