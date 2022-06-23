Рейтинг@Mail.ru
В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797445475.html
В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона
В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона - РИА Новости, 23.06.2022
В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона
Инфляция, вызванная санкциями Запада в отношении России, усугубляет экономический спад в экономиках Латинской Америки, а сами ограничения являются бомбой... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T01:12
2022-06-23T01:12
в мире
гильермо лассо
эквадор
южная америка
аргентина
никарагуа
россия
манагуа (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/02/1495300229_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_96063b7220293779532f8660ee3ae3ee.jpg
МАНАГУА, 23 июн — РИА Новости. Инфляция, вызванная санкциями Запада в отношении России, усугубляет экономический спад в экономиках Латинской Америки, а сами ограничения являются бомбой замедленного действия и выливаются в социальные протесты, заявил РИА Новости никарагуанский депутат Вильфредо Наварро.Социальные и профсоюзные протесты, вызванные в том числе ростом цен на топливо, вспыхнули уже в двух странах Южной Америки — Эквадоре и Аргентине.Президент Эквадора Гильермо Лассо ранее издал указ о введении чрезвычайного положения в попытке взять под контроль многодневный протест коренного населения и общественных организаций. Цены на топливо в этой стране удвоились за три месяца: бензин стоит 2,55 доллара США за галлон (3,7 литра), дизельное топливо достигло 2 долларов.Аргентинские профсоюзы работников транспорта начали накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797429736.html
эквадор
южная америка
аргентина
никарагуа
россия
манагуа (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/02/1495300229_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_42c8d0fa29d56f0d7cb0d8b58c38367d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гильермо лассо, эквадор, южная америка, аргентина, никарагуа, россия, манагуа (город), вильфредо наварро
01:12 23.06.2022
 
В Никарагуа назвали санкции бомбой замедленного действия для региона

Никарагуанский депутат: санкции против России — бомба замедленного действия для региона

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАНАГУА, 23 июн — РИА Новости. Инфляция, вызванная санкциями Запада в отношении России, усугубляет экономический спад в экономиках Латинской Америки, а сами ограничения являются бомбой замедленного действия и выливаются в социальные протесты, заявил РИА Новости никарагуанский депутат Вильфредо Наварро.

"Для стран, где проблемам самых бедных классов не уделяется внимания и нет смягчающих мер, санкции (в отношении РФ — ред.) — это бомба замедленного действия. Она угрожает Эквадору, Бразилии, Сальвадору, Гватемале, Гондурасу, то есть странам, которые пытаются бороться с текущим кризисом и встречающим новые серьезные проблемы по мере его углубления", — сказал Наварро, второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа.

Социальные и профсоюзные протесты, вызванные в том числе ростом цен на топливо, вспыхнули уже в двух странах Южной Америки — Эквадоре и Аргентине.
Президент Эквадора Гильермо Лассо ранее издал указ о введении чрезвычайного положения в попытке взять под контроль многодневный протест коренного населения и общественных организаций. Цены на топливо в этой стране удвоились за три месяца: бензин стоит 2,55 доллара США за галлон (3,7 литра), дизельное топливо достигло 2 долларов.
Аргентинские профсоюзы работников транспорта начали накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 21:19
Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США
 
В миреГильермо ЛассоЭквадорЮжная АмерикаАргентинаНикарагуаРоссияМанагуа (город)Вильфредо Наварро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала