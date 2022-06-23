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Эксперт оценила риски для финансовой системы России - РИА Новости, 23.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220623/riski-1797452246.html
Эксперт оценила риски для финансовой системы России
Эксперт оценила риски для финансовой системы России - РИА Новости, 23.06.2022
Эксперт оценила риски для финансовой системы России
Риски для финансовой системы России остаются крайне высокими, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T06:14
2022-06-23T06:14
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
москва
россия
алина розенцвет
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Риски для финансовой системы России остаются крайне высокими, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.В связи с этим в агентстве ожидают, что Банк России будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, москва, россия, алина розенцвет, центральный банк рф (цб рф)
06:14 23.06.2022
 
Эксперт оценила риски для финансовой системы России

Гендиректор НРА Розенцвет: риски для финансовой системы России остаются высокими

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Риски для финансовой системы России остаются крайне высокими, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
"Риски для финансовой системы остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы продолжают доминировать. Поэтому, с одной стороны, уровень ставки (ключевой — ред.) должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны — обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году", — сказала она.
В связи с этим в агентстве ожидают, что Банк России будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургМоскваРоссияАлина РозенцветЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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