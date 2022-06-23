https://ria.ru/20220623/riski-1797452246.html

Эксперт оценила риски для финансовой системы России

Эксперт оценила риски для финансовой системы России - РИА Новости, 23.06.2022

Эксперт оценила риски для финансовой системы России

Риски для финансовой системы России остаются крайне высокими, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:14

2022-06-23T06:14

2022-06-23T06:14

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

москва

россия

алина розенцвет

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787917692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7db60d003a42245923c30c76fd072652.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Риски для финансовой системы России остаются крайне высокими, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.В связи с этим в агентстве ожидают, что Банк России будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220622/putin-1797361439.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, санкт-петербург, москва, россия, алина розенцвет, центральный банк рф (цб рф)