Эксперт оценила риски для финансовой системы России
Гендиректор НРА Розенцвет: риски для финансовой системы России остаются высокими
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Риски для финансовой системы России остаются крайне высокими, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
"Риски для финансовой системы остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы продолжают доминировать. Поэтому, с одной стороны, уровень ставки (ключевой — ред.) должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны — обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году", — сказала она.
В связи с этим в агентстве ожидают, что Банк России будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.