https://ria.ru/20220623/puteshestviya-1797207944.html

Назван самый популярный у туристов город для путешествий летом

Назван самый популярный у туристов город для путешествий летом - РИА Новости, 23.06.2022

Назван самый популярный у туристов город для путешествий летом

Санкт-Петербург — самый популярный у туристов город для путешествий летом, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T04:50

2022-06-23T04:50

2022-06-23T04:50

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург — самый популярный у туристов город для путешествий летом, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей и выяснили, что наибольшим спросом в летний сезон пользуются объекты размещения в Северной столице категории две звезды и ниже.Всего на этот город приходится 16,8 процента бронирований. На второй строчке Москва с долей 9,2 процента, а на третьей — Сочи, где рассматривают отели в 7,3 процентах случаев.Четыре процента пользователей искали гостиницы в Анапе, 3,3 процента — в Казани, чуть больше двух процентов — в Лондоне и Калининграде. Замыкают список лидеров Стамбул, Геленджик и Анапа. Туда планируют отправиться чуть менее двух процентов путешественников.Средний срок пребывания, интересующий туристов, составляет пять дней. Так, например, дольше всего гости хотели бы задержаться в Сочи или Анапе — на неделю, а меньше всего — в Казани (на три дня).Эксперты отмечают, что чаще всего пользователи рассматривают отели "две звезды" и ниже — на них пришлось 78 процентов поисковых запросов.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

сочи

санкт-петербург

москва

анапа

геленджик

стамбул

калининград

казань

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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