https://ria.ru/20220623/puteshestviya-1797207944.html
Назван самый популярный у туристов город для путешествий летом
Назван самый популярный у туристов город для путешествий летом - РИА Новости, 23.06.2022
Назван самый популярный у туристов город для путешествий летом
Санкт-Петербург — самый популярный у туристов город для путешествий летом, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:50
2022-06-23T04:50
2022-06-23T04:50
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург — самый популярный у туристов город для путешествий летом, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей и выяснили, что наибольшим спросом в летний сезон пользуются объекты размещения в Северной столице категории две звезды и ниже.Всего на этот город приходится 16,8 процента бронирований. На второй строчке Москва с долей 9,2 процента, а на третьей — Сочи, где рассматривают отели в 7,3 процентах случаев.Четыре процента пользователей искали гостиницы в Анапе, 3,3 процента — в Казани, чуть больше двух процентов — в Лондоне и Калининграде. Замыкают список лидеров Стамбул, Геленджик и Анапа. Туда планируют отправиться чуть менее двух процентов путешественников.Средний срок пребывания, интересующий туристов, составляет пять дней. Так, например, дольше всего гости хотели бы задержаться в Сочи или Анапе — на неделю, а меньше всего — в Казани (на три дня).Эксперты отмечают, что чаще всего пользователи рассматривают отели "две звезды" и ниже — на них пришлось 78 процентов поисковых запросов.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, москва, анапа, геленджик, стамбул, туристы, калининград, казань, лондон
Назван самый популярный у туристов город для путешествий летом
OneTwoTrip: большинство российских туристов для путешествия летом выбирают Санкт-Петербург
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург — самый популярный у туристов город для путешествий летом, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей и выяснили, что наибольшим спросом в летний сезон пользуются объекты размещения в Северной столице категории две звезды и ниже.
Всего на этот город приходится 16,8 процента бронирований. На второй строчке Москва с долей 9,2 процента, а на третьей — Сочи, где рассматривают отели в 7,3 процентах случаев.
Четыре процента пользователей искали гостиницы в Анапе, 3,3 процента — в Казани, чуть больше двух процентов — в Лондоне и Калининграде. Замыкают список лидеров Стамбул, Геленджик и Анапа. Туда планируют отправиться чуть менее двух процентов путешественников.
Средний срок пребывания, интересующий туристов, составляет пять дней. Так, например, дольше всего гости хотели бы задержаться в Сочи или Анапе — на неделю, а меньше всего — в Казани (на три дня).
Эксперты отмечают, что чаще всего пользователи рассматривают отели "две звезды" и ниже — на них пришлось 78 процентов поисковых запросов.