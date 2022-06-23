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Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/plennye-1797616951.html
Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине
Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что обсудит с генеральным секретарем Международного Комитета Красного Креста... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:24
2022-06-23T16:50
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
красный крест
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что обсудит с генеральным секретарем Международного Комитета Красного Креста условия, в которых содержатся российские военнопленные на Украине."Именно вот это хотелось бы знать подробнее, и завтра я буду на эту тему разговаривать с генеральным секретарем Красного креста", - ответила Москалькова на вопрос о том, в каких условиях находятся российские военнопленные на Украине."Ответ пришел незамедлительно, что мое письмо получено, принято к рассмотрению и будет представлена дополнительная информация. Было следующее письмо, из которого следовало, что Красный Крест посещает того, кого считает нужным, и сообщает тому, кому считают нужным", - рассказала омбудсмен журналистам.Кроме того, она отметила, что так и не удалось договориться об обмене удерживаемых на Украине российских моряков. В мае омбудсмен сообщала, что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России."Договоренности окончательно не достигнуты (по возвращению российских моряков), но мы предлагали субъекты обмена, не договорились... Будем подбирать условия возвращения. Просим украинскую сторону, чтоб они отпустили моряков без всяких условий, поскольку менять их на военнослужащих нельзя - это не равный обмен, так же как и на гражданских лиц, совершивших те или иные правонарушения", - сказала Москалькова журналистам.Омбудсмен подчеркнула, что "эти люди ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу". "Их фактически держат как обменный фонд. Это не только не демократично, но противоречит всем нормам как закона, так и морали", - добавила она.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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татьяна москалькова, украина, красный крест, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
16:24 23.06.2022 (обновлено: 16:50 23.06.2022)
 
Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине

Москалькова получила ответ Красного Креста на обращение по военнопленным на Украине

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что обсудит с генеральным секретарем Международного Комитета Красного Креста условия, в которых содержатся российские военнопленные на Украине.
"Именно вот это хотелось бы знать подробнее, и завтра я буду на эту тему разговаривать с генеральным секретарем Красного креста", - ответила Москалькова на вопрос о том, в каких условиях находятся российские военнопленные на Украине.
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"Ответ пришел незамедлительно, что мое письмо получено, принято к рассмотрению и будет представлена дополнительная информация. Было следующее письмо, из которого следовало, что Красный Крест посещает того, кого считает нужным, и сообщает тому, кому считают нужным", - рассказала омбудсмен журналистам.
Кроме того, она отметила, что так и не удалось договориться об обмене удерживаемых на Украине российских моряков. В мае омбудсмен сообщала, что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России.
"Договоренности окончательно не достигнуты (по возвращению российских моряков), но мы предлагали субъекты обмена, не договорились... Будем подбирать условия возвращения. Просим украинскую сторону, чтоб они отпустили моряков без всяких условий, поскольку менять их на военнослужащих нельзя - это не равный обмен, так же как и на гражданских лиц, совершивших те или иные правонарушения", - сказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен подчеркнула, что "эти люди ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу". "Их фактически держат как обменный фонд. Это не только не демократично, но противоречит всем нормам как закона, так и морали", - добавила она.
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