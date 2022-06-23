https://ria.ru/20220623/plennye-1797616951.html

Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине

Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине - РИА Новости, 23.06.2022

Красный Крест рассмотрит обращение Москальковой по военнопленным на Украине

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что обсудит с генеральным секретарем Международного Комитета Красного Креста... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:24

2022-06-23T16:24

2022-06-23T16:50

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что обсудит с генеральным секретарем Международного Комитета Красного Креста условия, в которых содержатся российские военнопленные на Украине."Именно вот это хотелось бы знать подробнее, и завтра я буду на эту тему разговаривать с генеральным секретарем Красного креста", - ответила Москалькова на вопрос о том, в каких условиях находятся российские военнопленные на Украине."Ответ пришел незамедлительно, что мое письмо получено, принято к рассмотрению и будет представлена дополнительная информация. Было следующее письмо, из которого следовало, что Красный Крест посещает того, кого считает нужным, и сообщает тому, кому считают нужным", - рассказала омбудсмен журналистам.Кроме того, она отметила, что так и не удалось договориться об обмене удерживаемых на Украине российских моряков. В мае омбудсмен сообщала, что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России."Договоренности окончательно не достигнуты (по возвращению российских моряков), но мы предлагали субъекты обмена, не договорились... Будем подбирать условия возвращения. Просим украинскую сторону, чтоб они отпустили моряков без всяких условий, поскольку менять их на военнослужащих нельзя - это не равный обмен, так же как и на гражданских лиц, совершивших те или иные правонарушения", - сказала Москалькова журналистам.Омбудсмен подчеркнула, что "эти люди ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу". "Их фактически держат как обменный фонд. Это не только не демократично, но противоречит всем нормам как закона, так и морали", - добавила она.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220520/flot-1789508927.html

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Кирилл Волков

татьяна москалькова, украина, красный крест, в мире, россия, ситуация в днр и лнр