20:10 23.06.2022 (обновлено: 21:17 23.06.2022)
Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР
В ЛНР сообщили о сдаче в плен десятков военных ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Дым в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военные сдаются у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки", — сказал он в эфире "Первого канала".
Марочко уточнил, что складывают оружие как представители праворадикальных сил, так и обычные военные. "По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек", — добавил подполковник.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".