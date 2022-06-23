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Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР

Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022

Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР

Украинские военные сдаются у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:10

2022-06-23T20:10

2022-06-23T21:17

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

родион мирошник

россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военные сдаются у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Марочко уточнил, что складывают оружие как представители праворадикальных сил, так и обычные военные. "По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек", — добавил подполковник. Посол ЛНР в России Родион Мирошник днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, родион мирошник, россия, лисичанск, владимир путин