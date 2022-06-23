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Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/plen-1797688968.html
Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР
Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР
Украинские военные сдаются у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:10
2022-06-23T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
родион мирошник
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военные сдаются у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Марочко уточнил, что складывают оружие как представители праворадикальных сил, так и обычные военные. "По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек", — добавил подполковник. Посол ЛНР в России Родион Мирошник днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
луганская народная республика
украина
россия
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, родион мирошник, россия, лисичанск, владимир путин
20:10 23.06.2022 (обновлено: 21:17 23.06.2022)
 
Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР

В ЛНР сообщили о сдаче в плен десятков военных ВСУ у Лисичанска и Северодонецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДым в Северодонецке
Дым в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военные сдаются у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки", — сказал он в эфире "Первого канала".

Марочко уточнил, что складывают оружие как представители праворадикальных сил, так и обычные военные. "По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек", — добавил подполковник.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
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