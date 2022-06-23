https://ria.ru/20220623/peskov-1797553210.html
Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла
Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла - РИА Новости, 23.06.2022
Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией, рассматривается ли вопрос об учреждении 1 июля Дня тружеников тыла. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:25
2022-06-23T13:25
2022-06-23T13:25
общество
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией, рассматривается ли вопрос об учреждении 1 июля Дня тружеников тыла.Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре общероссийских памятных дат 1 июля как День тружеников тыла."Неизвестно, я не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли это предложение в Кремле.
https://ria.ru/20220610/sf-1794547187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, дмитрий песков
Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла
Пресс-секретарь Песков не владеет информацией об учреждении Дня тружеников тыла 1 июля