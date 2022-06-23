https://ria.ru/20220623/peskov-1797553210.html

Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла

Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла - РИА Новости, 23.06.2022

Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией, рассматривается ли вопрос об учреждении 1 июля Дня тружеников тыла. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:25

2022-06-23T13:25

2022-06-23T13:25

общество

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией, рассматривается ли вопрос об учреждении 1 июля Дня тружеников тыла.Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре общероссийских памятных дат 1 июля как День тружеников тыла."Неизвестно, я не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли это предложение в Кремле.

https://ria.ru/20220610/sf-1794547187.html

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общество, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, дмитрий песков