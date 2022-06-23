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Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла - РИА Новости, 23.06.2022
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Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла
Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла - РИА Новости, 23.06.2022
Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией, рассматривается ли вопрос об учреждении 1 июля Дня тружеников тыла. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:25
2022-06-23T13:25
общество
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией, рассматривается ли вопрос об учреждении 1 июля Дня тружеников тыла.Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре общероссийских памятных дат 1 июля как День тружеников тыла."Неизвестно, я не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли это предложение в Кремле.
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общество, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, дмитрий песков
13:25 23.06.2022
 
Песков не располагает информацией об учреждении Дня тружеников тыла

Пресс-секретарь Песков не владеет информацией об учреждении Дня тружеников тыла 1 июля

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией, рассматривается ли вопрос об учреждении 1 июля Дня тружеников тыла.
Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре общероссийских памятных дат 1 июля как День тружеников тыла.
"Неизвестно, я не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли это предложение в Кремле.
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ОбществоВалентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФДмитрий Песков
 
 
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