https://ria.ru/20220623/pensii-1797445034.html

РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть

РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть - РИА Новости, 23.06.2022

РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть

Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023-й и плановый... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T00:57

2022-06-23T00:57

2022-06-23T09:42

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов.По информации издания, в ближайшие три года страховые пенсии в России могут проиндексировать следующим образом:Подчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысили на десять процентов с 1 июня 2022 года. Как сообщал Минтруд, после этого средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Таким образом, согласно изданию, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России в середине 2025 года вырастет почти на треть — более чем на пять тысяч рублей.

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россия, пенсионный фонд рф, москва, общество, мрот