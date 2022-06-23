00:57 23.06.2022 (обновлено: 09:42 23.06.2022)
РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть
РБК: Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудница Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов.
По информации издания, в ближайшие три года страховые пенсии в России могут проиндексировать следующим образом:
- —С 1 января 2023-го — на 6,8 процента (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля);
- —С 1 января 2024 года — на 6,1 процента (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей);
- —С 1 февраля 2025-го — на четыре процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей).
"Пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она достигнет 7711,75 рубля, в 2024-м — 8182,17 рубля, в 2025-м — 8509,46 рубля", — добавляется в публикации.
Подчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысили на десять процентов с 1 июня 2022 года. Как сообщал Минтруд, после этого средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Таким образом, согласно изданию, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России в середине 2025 года вырастет почти на треть — более чем на пять тысяч рублей.