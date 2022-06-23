Рейтинг@Mail.ru
РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/pensii-1797445034.html
РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть
РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть - РИА Новости, 23.06.2022
РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть
Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023-й и плановый... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T00:57
2022-06-23T09:42
россия
пенсионный фонд рф
москва
общество
мрот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов.По информации издания, в ближайшие три года страховые пенсии в России могут проиндексировать следующим образом:Подчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысили на десять процентов с 1 июня 2022 года. Как сообщал Минтруд, после этого средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Таким образом, согласно изданию, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России в середине 2025 года вырастет почти на треть — более чем на пять тысяч рублей.
https://ria.ru/20220617/pensiya-1795952376.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пенсионный фонд рф, москва, общество, мрот
00:57 23.06.2022 (обновлено: 09:42 23.06.2022)
 
РБК: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть

РБК: Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудница Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудница Пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минтруд предложил вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов.
По информации издания, в ближайшие три года страховые пенсии в России могут проиндексировать следующим образом:
  • С 1 января 2023-го — на 6,8 процента (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля);
  • С 1 января 2024 года — на 6,1 процента (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей);
  • С 1 февраля 2025-го — на четыре процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей).

"Пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она достигнет 7711,75 рубля, в 2024-м — 8182,17 рубля, в 2025-м — 8509,46 рубля", — добавляется в публикации.

Подчеркивается, что, согласно бюджету ПФР, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не коснется.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и пенсии неработающих пенсионеров повысили на десять процентов с 1 июня 2022 года. Как сообщал Минтруд, после этого средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Таким образом, согласно изданию, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России в середине 2025 года вырастет почти на треть — более чем на пять тысяч рублей.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 01:16
В Пенсионном фонде рассказали россиянам, как получить часть пенсии раньше
 
РоссияПенсионный фонд РФМоскваОбществоМРОТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала