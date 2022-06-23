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В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.06.2022
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В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян
В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.06.2022
В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в ЮАР, сообщил министр здравоохранения Джо Паахла. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:24
2022-06-23T14:25
в мире
йоханнесбург
африка
юар
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в ЮАР, сообщил министр здравоохранения Джо Паахла."Вчера я получил отчет от Национальной лаборатории здравоохранения, в котором говорится, что она подтвердила с помощью лабораторных исследований первый случай заражения оспой обезьян в ЮАР", - сообщил Паахла на брифинге, трансляция которого велась на местном телеканале SABC News.По словам министра, этот случай заражения не мог быть завезен из-за границы, поскольку он был выявлен у мужчины в возрасте 30 лет из Йоханнесбурга, который не путешествовал в последнее время.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/ospa-1797331888.html
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в мире, йоханнесбург, африка, юар, оспа обезьян
14:24 23.06.2022 (обновлено: 14:25 23.06.2022)
 
В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав ЮАР зафиксировал первый случай заражения оспой обезьян в стране

CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в ЮАР, сообщил министр здравоохранения Джо Паахла.
"Вчера я получил отчет от Национальной лаборатории здравоохранения, в котором говорится, что она подтвердила с помощью лабораторных исследований первый случай заражения оспой обезьян в ЮАР", - сообщил Паахла на брифинге, трансляция которого велась на местном телеканале SABC News.
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По словам министра, этот случай заражения не мог быть завезен из-за границы, поскольку он был выявлен у мужчины в возрасте 30 лет из Йоханнесбурга, который не путешествовал в последнее время.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
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Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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