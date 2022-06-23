https://ria.ru/20220623/ospa-1797578725.html

В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян

В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.06.2022

В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в ЮАР, сообщил министр здравоохранения Джо Паахла. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:24

2022-06-23T14:24

2022-06-23T14:25

в мире

йоханнесбург

африка

юар

оспа обезьян

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в ЮАР, сообщил министр здравоохранения Джо Паахла."Вчера я получил отчет от Национальной лаборатории здравоохранения, в котором говорится, что она подтвердила с помощью лабораторных исследований первый случай заражения оспой обезьян в ЮАР", - сообщил Паахла на брифинге, трансляция которого велась на местном телеканале SABC News.По словам министра, этот случай заражения не мог быть завезен из-за границы, поскольку он был выявлен у мужчины в возрасте 30 лет из Йоханнесбурга, который не путешествовал в последнее время.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/ospa-1797331888.html

https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html

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юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, йоханнесбург, африка, юар, оспа обезьян