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Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам - РИА Новости, 23.06.2022
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Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам
Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам - РИА Новости, 23.06.2022
Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам
Минпросвещения РФ приводит систему образования Донбасса и освобождённых территорий Украины в соответствие с российскими стандартами, учебный год начнётся с 1... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:08
2022-06-23T17:11
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ приводит систему образования Донбасса и освобождённых территорий Украины в соответствие с российскими стандартами, учебный год начнётся с 1 сентября, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.Бугаев рассказал, что отдельный вызов, который стоит перед Минпросвещения - это работа с беженцами, ребятами, которые приезжают с Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области. Он пояснил, что сейчас проводится комплекс мер по приведению системы образования этих республик в соответствие с российскими стандартами."Проводится работа по обеспечению с 1 сентября учениками и переподготовки преподавателей прежде всего истории, введения курса обществознания, русского языка и литературы", - сказал Бугаев в четверг в Совете Федерации.По его словам, также проводится работа с руководящими кадрами системы образования."С этой работой справимся, с 1 сентября сделаем все, чтобы учебный год начался", - заявил Бугаев.
https://ria.ru/20220616/vzaimodeystvie-1795761016.html
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луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
17:08 23.06.2022 (обновлено: 17:11 23.06.2022)
 
Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам

Минпросвещения адаптирует систему образования Донбасса к российским стандартам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости
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Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ приводит систему образования Донбасса и освобождённых территорий Украины в соответствие с российскими стандартами, учебный год начнётся с 1 сентября, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Бугаев рассказал, что отдельный вызов, который стоит перед Минпросвещения - это работа с беженцами, ребятами, которые приезжают с Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области. Он пояснил, что сейчас проводится комплекс мер по приведению системы образования этих республик в соответствие с российскими стандартами.
"Проводится работа по обеспечению с 1 сентября учениками и переподготовки преподавателей прежде всего истории, введения курса обществознания, русского языка и литературы", - сказал Бугаев в четверг в Совете Федерации.
По его словам, также проводится работа с руководящими кадрами системы образования.
"С этой работой справимся, с 1 сентября сделаем все, чтобы учебный год начался", - заявил Бугаев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 14:11Новости Подмосковья
Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса
 
Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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