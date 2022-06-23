https://ria.ru/20220623/obrazovanie-1797639300.html

Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам

Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам - РИА Новости, 23.06.2022

Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам

Минпросвещения РФ приводит систему образования Донбасса и освобождённых территорий Украины в соответствие с российскими стандартами, учебный год начнётся с 1... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:08

2022-06-23T17:08

2022-06-23T17:11

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ приводит систему образования Донбасса и освобождённых территорий Украины в соответствие с российскими стандартами, учебный год начнётся с 1 сентября, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.Бугаев рассказал, что отдельный вызов, который стоит перед Минпросвещения - это работа с беженцами, ребятами, которые приезжают с Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области. Он пояснил, что сейчас проводится комплекс мер по приведению системы образования этих республик в соответствие с российскими стандартами."Проводится работа по обеспечению с 1 сентября учениками и переподготовки преподавателей прежде всего истории, введения курса обществознания, русского языка и литературы", - сказал Бугаев в четверг в Совете Федерации.По его словам, также проводится работа с руководящими кадрами системы образования."С этой работой справимся, с 1 сентября сделаем все, чтобы учебный год начался", - заявил Бугаев.

https://ria.ru/20220616/vzaimodeystvie-1795761016.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование