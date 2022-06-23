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Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства
Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства - РИА Новости, 23.06.2022
Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:50
2022-06-23T15:50
2022-06-23T16:19
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО."Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО", - сказал он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.Шойгу добавил, что сегодня это становится все более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".
https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787772910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
15:50 23.06.2022 (обновлено: 16:19 23.06.2022)
Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства
Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить обороноспособность Союзного государства