https://ria.ru/20220623/oborona-1797603459.html

Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства

Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства - РИА Новости, 23.06.2022

Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:50

2022-06-23T15:50

2022-06-23T16:19

союзное государство

безопасность

россия

белоруссия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780233655_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_8ebde7f6d3d09e2e04bdfbf2e00b75a4.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО."Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО", - сказал он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.Шойгу добавил, что сегодня это становится все более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".

https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787772910.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии