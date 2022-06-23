https://ria.ru/20220623/moskva-1797483920.html

Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом

Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом - РИА Новости, 23.06.2022

Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом

За первые четыре месяца этого года производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:24

2022-06-23T10:24

2022-06-23T10:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

производство

дети

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За первые четыре месяца этого года производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова."В столице производят широкий перечень продукции для детей всех возрастов: одежду, в том числе школьную форму, обувь, специальное питание и многое другое. Московские производители стабильно наращивают объемы выпуска в детских категориях. Например, предприятия, изготавливающие игрушки и игры, выпустили в январе — апреле этого года более чем в 5,2 раза больше товаров, чем за тот же период прошлого года", — приводятся слова Ефимова в сообщении.По его словам, только в апреле этого года игрушек произведено в 8,5 раза больше, чем в апреле прошлого года."В столице также создают оборудование и образовательные наборы для проектной деятельности, с помощью которых дети могут изучать естественные и точные науки, основы программирования и технологии. Спрос на такие категории с каждым годом растет. На территории Москвы производством детских товаров занимаются 28 предприятий, из них шесть выпускают игрушки, девять — одежду и обувь", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.Он подчеркнул, что в прошлом году предприятия выпустили четыре миллиона бельевых изделий для детей, что на 59% больше, чем годом ранее, а также четыре тысячи пиджаков и блейзеров для мальчиков, что в 3,6 раза выше показателей 2020 года. Жакетов и блейзеров для девочек произвели 1,3 тысячи штук, что на 62,5% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220621/ovchinskiy-1796970888.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, производство, дети