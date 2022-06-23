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Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом - РИА Новости, 23.06.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220623/moskva-1797483920.html
Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом
Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом - РИА Новости, 23.06.2022
Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом
За первые четыре месяца этого года производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:24
2022-06-23T10:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
производство
дети
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За первые четыре месяца этого года производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова."В столице производят широкий перечень продукции для детей всех возрастов: одежду, в том числе школьную форму, обувь, специальное питание и многое другое. Московские производители стабильно наращивают объемы выпуска в детских категориях. Например, предприятия, изготавливающие игрушки и игры, выпустили в январе — апреле этого года более чем в 5,2 раза больше товаров, чем за тот же период прошлого года", — приводятся слова Ефимова в сообщении.По его словам, только в апреле этого года игрушек произведено в 8,5 раза больше, чем в апреле прошлого года."В столице также создают оборудование и образовательные наборы для проектной деятельности, с помощью которых дети могут изучать естественные и точные науки, основы программирования и технологии. Спрос на такие категории с каждым годом растет. На территории Москвы производством детских товаров занимаются 28 предприятий, из них шесть выпускают игрушки, девять — одежду и обувь", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.Он подчеркнул, что в прошлом году предприятия выпустили четыре миллиона бельевых изделий для детей, что на 59% больше, чем годом ранее, а также четыре тысячи пиджаков и блейзеров для мальчиков, что в 3,6 раза выше показателей 2020 года. Жакетов и блейзеров для девочек произвели 1,3 тысячи штук, что на 62,5% больше, чем годом ранее.
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москва, производство, дети
10:24 23.06.2022
 

Производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с 2021 годом

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Виды Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За первые четыре месяца этого года производство игрушек в Москве выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"В столице производят широкий перечень продукции для детей всех возрастов: одежду, в том числе школьную форму, обувь, специальное питание и многое другое. Московские производители стабильно наращивают объемы выпуска в детских категориях. Например, предприятия, изготавливающие игрушки и игры, выпустили в январе — апреле этого года более чем в 5,2 раза больше товаров, чем за тот же период прошлого года", — приводятся слова Ефимова в сообщении.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 11:54Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Владислав Овчинский: бизнес и власть должны "играть в одни ворота"
По его словам, только в апреле этого года игрушек произведено в 8,5 раза больше, чем в апреле прошлого года.
"В столице также создают оборудование и образовательные наборы для проектной деятельности, с помощью которых дети могут изучать естественные и точные науки, основы программирования и технологии. Спрос на такие категории с каждым годом растет. На территории Москвы производством детских товаров занимаются 28 предприятий, из них шесть выпускают игрушки, девять — одежду и обувь", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
Он подчеркнул, что в прошлом году предприятия выпустили четыре миллиона бельевых изделий для детей, что на 59% больше, чем годом ранее, а также четыре тысячи пиджаков и блейзеров для мальчиков, что в 3,6 раза выше показателей 2020 года. Жакетов и блейзеров для девочек произвели 1,3 тысячи штук, что на 62,5% больше, чем годом ранее.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваПроизводствоДети
 
 
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