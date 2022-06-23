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В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии - РИА Новости, 23.06.2022
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В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии
В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии - РИА Новости, 23.06.2022
В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии
Россия может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил в колонке для "Гуаньча"... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T02:58
2022-06-23T02:59
литва
вильнюс
россия
хоуша юэгуан
китай
клайпеда
калининград
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил в колонке для "Гуаньча" журналист Хоуша Юэгуан.Он отметил, что Москва может принять несколько ответных мер как экономического, так и политического характера, в том числе и вопрос о возвращении полученных после 1945 года территорий.Он отметил, что такой шаг, как и возможный пересмотр решения о признании независимости Литвы, ударит по статусу Вильнюса как члена НАТО, так как, согласно уставу альянса, у государств-членов не должно быть территориальных споровПринадлежащий Германии Клайпедский (Мемельский) край вошел в состав Литвы по итогам Первой мировой войны в 1923 году. В 1939 году вермахт оккупировал этот регион. По решению Берлинской (Потсдамской) конференции в 1945 году СССР передавали часть Восточной Пруссии, в том числе Клайпедский край, позднее включенный в состав Литовской ССР.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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литва, вильнюс, россия, хоуша юэгуан, китай, клайпеда, калининград, в мире
02:58 23.06.2022 (обновлено: 02:59 23.06.2022)
 
В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии

Журналист Юэгуан: Россия может потребовать у Литвы Клайпедский порт из-за Калининграда

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКлайпеда
Клайпеда - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил в колонке для "Гуаньча" журналист Хоуша Юэгуан.
Он отметил, что Москва может принять несколько ответных мер как экономического, так и политического характера, в том числе и вопрос о возвращении полученных после 1945 года территорий.
"(Россия может выдвинуть. — Прим. ред.) требование вернуть Клайпедский порт (известный в Германии как Мемель), который был передан Советскому Союзу на основании Потсдамской конференции 1945 года. Уже позже, через некоторое время после войны Иосиф Сталин решил отдать его Литве. Как правопреемник Советского Союза Литва, нарушив соглашение о пограничных перевозках, создала необходимость пересмотреть право собственности на Клайпедский порт", — заявил Юэгуан.
Он отметил, что такой шаг, как и возможный пересмотр решения о признании независимости Литвы, ударит по статусу Вильнюса как члена НАТО, так как, согласно уставу альянса, у государств-членов не должно быть территориальных споров
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Принадлежащий Германии Клайпедский (Мемельский) край вошел в состав Литвы по итогам Первой мировой войны в 1923 году. В 1939 году вермахт оккупировал этот регион. По решению Берлинской (Потсдамской) конференции в 1945 году СССР передавали часть Восточной Пруссии, в том числе Клайпедский край, позднее включенный в состав Литовской ССР.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЛитваВильнюсРоссияХоуша ЮэгуанКитайКлайпедаКалининградВ мире
 
 
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