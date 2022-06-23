https://ria.ru/20220623/litva-1797447666.html

В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии

В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии - РИА Новости, 23.06.2022

В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии

Россия может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил в колонке для "Гуаньча"... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T02:58

2022-06-23T02:58

2022-06-23T02:59

литва

вильнюс

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хоуша юэгуан

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клайпеда

калининград

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил в колонке для "Гуаньча" журналист Хоуша Юэгуан.Он отметил, что Москва может принять несколько ответных мер как экономического, так и политического характера, в том числе и вопрос о возвращении полученных после 1945 года территорий.Он отметил, что такой шаг, как и возможный пересмотр решения о признании независимости Литвы, ударит по статусу Вильнюса как члена НАТО, так как, согласно уставу альянса, у государств-членов не должно быть территориальных споровПринадлежащий Германии Клайпедский (Мемельский) край вошел в состав Литвы по итогам Первой мировой войны в 1923 году. В 1939 году вермахт оккупировал этот регион. По решению Берлинской (Потсдамской) конференции в 1945 году СССР передавали часть Восточной Пруссии, в том числе Клайпедский край, позднее включенный в состав Литовской ССР.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220622/gaz-1797186075.html

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