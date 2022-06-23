02:58 23.06.2022 (обновлено: 02:59 23.06.2022)
В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии
Журналист Юэгуан: Россия может потребовать у Литвы Клайпедский порт из-за Калининграда
Клайпеда. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил в колонке для "Гуаньча" журналист Хоуша Юэгуан.
Он отметил, что Москва может принять несколько ответных мер как экономического, так и политического характера, в том числе и вопрос о возвращении полученных после 1945 года территорий.
"(Россия может выдвинуть. — Прим. ред.) требование вернуть Клайпедский порт (известный в Германии как Мемель), который был передан Советскому Союзу на основании Потсдамской конференции 1945 года. Уже позже, через некоторое время после войны Иосиф Сталин решил отдать его Литве. Как правопреемник Советского Союза Литва, нарушив соглашение о пограничных перевозках, создала необходимость пересмотреть право собственности на Клайпедский порт", — заявил Юэгуан.
Принадлежащий Германии Клайпедский (Мемельский) край вошел в состав Литвы по итогам Первой мировой войны в 1923 году. В 1939 году вермахт оккупировал этот регион. По решению Берлинской (Потсдамской) конференции в 1945 году СССР передавали часть Восточной Пруссии, в том числе Клайпедский край, позднее включенный в состав Литовской ССР.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
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