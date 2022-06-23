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Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной - РИА Новости, 23.06.2022
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Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной
Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной - РИА Новости, 23.06.2022
Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной
Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:48
2022-06-23T15:02
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
экономика
здоровье - общество
дмитрий пархоменко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте Росздравнадзора.В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения под председательством замруководителя Дмитрия Пархоменко состоялось рабочее совещание с представителями оптовых фарморганизаций.Все участники рынка продолжают работу по выстраиванию новых логистических цепочек, уточнили в ведомстве. Повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился, отметили в Росздравнадзоре.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика, здоровье - общество, дмитрий пархоменко
14:48 23.06.2022 (обновлено: 15:02 23.06.2022)
 
Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной

Росздравнадзор: иностранные производители не отказывают в поставках лекарств в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте Росздравнадзора.
В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения под председательством замруководителя Дмитрия Пархоменко состоялось рабочее совещание с представителями оптовых фарморганизаций.
"В ходе мероприятия участники совещания в очередной раз подтвердили, что ситуация с поставками лекарственных средств на российский рынок оценивается как стабильная. Иностранные производители в поставках препаратов не отказывают", - говорится в сообщении.
Все участники рынка продолжают работу по выстраиванию новых логистических цепочек, уточнили в ведомстве. Повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился, отметили в Росздравнадзоре.
Председатель совета директоров ГК Промомед Петр Белый во время интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 17:37
Петр Белый: наши лекарства должны все больше становиться инновационными
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ЭкономикаЗдоровье - ОбществоДмитрий Пархоменко
 
 
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