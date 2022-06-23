https://ria.ru/20220623/lekarstva-1797586050.html

Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной

Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной - РИА Новости, 23.06.2022

Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной

Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:48

2022-06-23T14:48

2022-06-23T15:02

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

экономика

здоровье - общество

дмитрий пархоменко

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте Росздравнадзора.В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения под председательством замруководителя Дмитрия Пархоменко состоялось рабочее совещание с представителями оптовых фарморганизаций.Все участники рынка продолжают работу по выстраиванию новых логистических цепочек, уточнили в ведомстве. Повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился, отметили в Росздравнадзоре.

https://ria.ru/20220621/belyy-1797104442.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика, здоровье - общество, дмитрий пархоменко