https://ria.ru/20220623/lekarstva-1797586050.html
Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной
Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной - РИА Новости, 23.06.2022
Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной
Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:48
2022-06-23T14:48
2022-06-23T15:02
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
экономика
здоровье - общество
дмитрий пархоменко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте Росздравнадзора.В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения под председательством замруководителя Дмитрия Пархоменко состоялось рабочее совещание с представителями оптовых фарморганизаций.Все участники рынка продолжают работу по выстраиванию новых логистических цепочек, уточнили в ведомстве. Повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился, отметили в Росздравнадзоре.
https://ria.ru/20220621/belyy-1797104442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), экономика, здоровье - общество, дмитрий пархоменко
14:48 23.06.2022 (обновлено: 15:02 23.06.2022)
Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной
Росздравнадзор: иностранные производители не отказывают в поставках лекарств в Россию