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В Самаре создадут конструктор для сборки пикоспутников - РИА Новости, 23.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220623/kosmos-1797485564.html
В Самаре создадут конструктор для сборки пикоспутников
В Самаре создадут конструктор для сборки пикоспутников - РИА Новости, 23.06.2022
В Самаре создадут конструктор для сборки пикоспутников
Студенты Самарского университета разработают конструктор для сборки пикоспутников, который поможет научиться писать программное обеспечение для космических... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:29
2022-06-23T10:30
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
технологии
самарский университет
космос - риа наука
кем стать
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САМАРА, 23 июн — РИА Новости. Студенты Самарского университета разработают конструктор для сборки пикоспутников, который поможет научиться писать программное обеспечение для космических аппаратов, сообщила пресс-служба вуза."Студенты и аспиранты Самарского национального исследовательского университета им. Королева разработают учебно-образовательный конструктор для самостоятельной сборки пикоспутника — космического аппарата, весящего менее 1 килограмма", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, главная цель конструктора — научить студентов и школьников практическим навыкам создания программного обеспечения для систем и датчиков космических аппаратов. Проект стал победителем конкурса программы "Умник" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям."Разрабатываемый конструктор должен стать отечественной платформой для космических аппаратов пикокласса — массой до 1 килограмма. Несмотря на небольшие габариты, всего 10 сантиметров в высоту и по 5 сантиметров в длину и ширину, данный пикоспутник будет оснащен полным набором бортовых систем, отвечающих за базовое функционирование аппарата. На его борту мы также предусмотрим свободное место под полезную нагрузку пользователя. Это будет самый настоящий, хоть и маленький, спутник, который можно даже будет запустить", — цитирует пресс-служба слова руководителя клуба молодежного аэрокосмического приборостроения "Космический градиент" Самарского университета Алексея Кумарина.По словам Кумарина, чем меньше весит спутник, тем дешевле его запустить в космос, поэтому аппараты пикокласса имеют перспективу."Запуск маленького спутника существенно дешевле, и мы решили пойти по пути уменьшения размеров аппарата и, соответственно, его массы. За счет миниатюризации компонентов мы делаем начинку более компактной", — добавил Кумарин.По информации вуза, концепция конструктора предполагает последовательное создание и развитие четырех версий пикоспутника — настольной, атмосферной, стратосферной и космической. В зависимости от версии, пикоспутник оснастят различными датчиками — температуры, давления, ускорения, магнитного поля Земли. В качестве полезной нагрузки пользователи смогут установить свои датчики и приборы. При запуске нескольких или целого роя пикоспутников с соответствующей начинкой можно, например, проводить распределенные исследования в верхних слоях атмосферы, определять, как солнечный ветер влияет на магнитное поле Земли.Отмечается, что в настоящее время уже завершена разработка настольной версии пикоспутника. Атмосферный вариант пикоспутника планируется изготовить к концу года.
https://ria.ru/20220512/samarskiy_universitet-1788077356.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, самарский университет, космос - риа наука, кем стать
10:29 23.06.2022 (обновлено: 10:30 23.06.2022)
 

В Самаре создадут конструктор для сборки пикоспутников

© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университетПечатная плата, используемая для управления научной аппаратурой “Карбон-2”
Печатная плата, используемая для управления научной аппаратурой “Карбон-2” - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 июн — РИА Новости. Студенты Самарского университета разработают конструктор для сборки пикоспутников, который поможет научиться писать программное обеспечение для космических аппаратов, сообщила пресс-служба вуза.
"Студенты и аспиранты Самарского национального исследовательского университета им. Королева разработают учебно-образовательный конструктор для самостоятельной сборки пикоспутника — космического аппарата, весящего менее 1 килограмма", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, главная цель конструктора — научить студентов и школьников практическим навыкам создания программного обеспечения для систем и датчиков космических аппаратов. Проект стал победителем конкурса программы "Умник" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.
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"Разрабатываемый конструктор должен стать отечественной платформой для космических аппаратов пикокласса — массой до 1 килограмма. Несмотря на небольшие габариты, всего 10 сантиметров в высоту и по 5 сантиметров в длину и ширину, данный пикоспутник будет оснащен полным набором бортовых систем, отвечающих за базовое функционирование аппарата. На его борту мы также предусмотрим свободное место под полезную нагрузку пользователя. Это будет самый настоящий, хоть и маленький, спутник, который можно даже будет запустить", — цитирует пресс-служба слова руководителя клуба молодежного аэрокосмического приборостроения "Космический градиент" Самарского университета Алексея Кумарина.
По словам Кумарина, чем меньше весит спутник, тем дешевле его запустить в космос, поэтому аппараты пикокласса имеют перспективу.
"Запуск маленького спутника существенно дешевле, и мы решили пойти по пути уменьшения размеров аппарата и, соответственно, его массы. За счет миниатюризации компонентов мы делаем начинку более компактной", — добавил Кумарин.
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По информации вуза, концепция конструктора предполагает последовательное создание и развитие четырех версий пикоспутника — настольной, атмосферной, стратосферной и космической. В зависимости от версии, пикоспутник оснастят различными датчиками — температуры, давления, ускорения, магнитного поля Земли. В качестве полезной нагрузки пользователи смогут установить свои датчики и приборы. При запуске нескольких или целого роя пикоспутников с соответствующей начинкой можно, например, проводить распределенные исследования в верхних слоях атмосферы, определять, как солнечный ветер влияет на магнитное поле Земли.
Отмечается, что в настоящее время уже завершена разработка настольной версии пикоспутника. Атмосферный вариант пикоспутника планируется изготовить к концу года.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТехнологииСамарский университетКосмос - РИА НаукаКем стать
 
 
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