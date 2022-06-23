https://ria.ru/20220623/konkurs-1797549109.html

Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз

Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз - РИА Новости, 23.06.2022

Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз

Трансляции и записи Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова собрали более четырехх миллионов просмотров, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:13

2022-06-23T14:13

2022-06-23T14:13

культура

новости культуры

ольга любимова

москва

россия

сша

музыка

сергей рахманинов

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Трансляции и записи Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова собрали более четырехх миллионов просмотров, сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.Ролики смотрели в 66 странах. В том числе в США, Японии, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландах, Австрии, Сингапуре, Чехии, Бельгии, Эстонии, Аргентине, Швеции, Ливане.Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.

https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, москва, россия, сша, музыка, сергей рахманинов, япония, германия, великобритания, латвия, нидерланды, австрия, сингапур (страна), чехия, бельгия, эстония, аргентина, швеция, ливан