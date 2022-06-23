https://ria.ru/20220623/konkurs-1797549109.html
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз - РИА Новости, 23.06.2022
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз
Трансляции и записи Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова собрали более четырехх миллионов просмотров, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:13
2022-06-23T14:13
2022-06-23T14:13
культура
новости культуры
ольга любимова
москва
россия
сша
музыка
сергей рахманинов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Трансляции и записи Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова собрали более четырехх миллионов просмотров, сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.Ролики смотрели в 66 странах. В том числе в США, Японии, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландах, Австрии, Сингапуре, Чехии, Бельгии, Эстонии, Аргентине, Швеции, Ливане.Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.
https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, москва, россия, сша, музыка, сергей рахманинов, япония, германия, великобритания, латвия, нидерланды, австрия, сингапур (страна), чехия, бельгия, эстония, аргентина, швеция, ливан
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз
Трансляции конкурса имени Рахманинова по всему миру посмотрели более четырех миллионов раз