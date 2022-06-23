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Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220623/konkurs-1797549109.html
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз - РИА Новости, 23.06.2022
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз
Трансляции и записи Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова собрали более четырехх миллионов просмотров, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:13
2022-06-23T14:13
культура
новости культуры
ольга любимова
москва
россия
сша
музыка
сергей рахманинов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Трансляции и записи Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова собрали более четырехх миллионов просмотров, сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.Ролики смотрели в 66 странах. В том числе в США, Японии, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландах, Австрии, Сингапуре, Чехии, Бельгии, Эстонии, Аргентине, Швеции, Ливане.Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.
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новости культуры, ольга любимова, москва, россия, сша, музыка, сергей рахманинов, япония, германия, великобритания, латвия, нидерланды, австрия, сингапур (страна), чехия, бельгия, эстония, аргентина, швеция, ливан
14:13 23.06.2022
 
Трансляции конкурса имени Рахманинова посмотрели несколько миллионов раз

Трансляции конкурса имени Рахманинова по всему миру посмотрели более четырех миллионов раз

© Pixabay / Pixabay/Monika BaechlerПианино
Пианино - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Pixabay / Pixabay/Monika Baechler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Трансляции и записи Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова собрали более четырехх миллионов просмотров, сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.
Ролики смотрели в 66 странах. В том числе в США, Японии, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландах, Австрии, Сингапуре, Чехии, Бельгии, Эстонии, Аргентине, Швеции, Ливане.
Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году.
Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.
Moscow Jazz Festival
Вчера, 15:45Культура
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваМоскваРоссияСШАМузыкаСергей РахманиновЯпонияГерманияВеликобританияЛатвияНидерландыАвстрияСингапур (страна)ЧехияБельгияЭстонияАргентинаШвецияЛиван
 
 
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