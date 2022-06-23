https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797553592.html

Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"

Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги" - РИА Новости, 23.06.2022

Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"

DDoS-атаки на "Госуслуги" идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду, сообщает Минцифры России. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:25

2022-06-23T13:25

2022-06-23T13:41

госуслуги

технологии

россия

украина

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. DDoS-атаки на "Госуслуги" идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду, сообщает Минцифры России."Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины. Около 9.30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал Госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства", - говорится в сообщении.Уточняется, что украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак. "С этого момента портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России", - отметили в ведомстве.Уточняется, что системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано. Все технические профильные подразделения "Ростелекома" мобилизованы.

https://ria.ru/20220516/nashstore-1788787797.html

https://ria.ru/20220418/kuznetsov-1784035779.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госуслуги, технологии, россия, украина, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)