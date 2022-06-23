https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797553592.html
Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"
Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги" - РИА Новости, 23.06.2022
Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"
DDoS-атаки на "Госуслуги" идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду, сообщает Минцифры России. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:25
2022-06-23T13:25
2022-06-23T13:41
госуслуги
технологии
россия
украина
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. DDoS-атаки на "Госуслуги" идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду, сообщает Минцифры России."Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины. Около 9.30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал Госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства", - говорится в сообщении.Уточняется, что украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак. "С этого момента портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России", - отметили в ведомстве.Уточняется, что системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано. Все технические профильные подразделения "Ростелекома" мобилизованы.
https://ria.ru/20220516/nashstore-1788787797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госуслуги, технологии, россия, украина, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
13:25 23.06.2022 (обновлено: 13:41 23.06.2022)
Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"
Минцифры: атаки на "Госуслуги" идут с Украины, посылается до 340 тысяч запросов в секунду