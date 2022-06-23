https://ria.ru/20220623/kapremont-1797601186.html

В Ленобласти стартовал масштабный капремонт

В Ленобласти стартовал масштабный капремонт - РИА Новости, 23.06.2022

В Ленобласти стартовал масштабный капремонт

В Ленинградской области начался масштабный капитальный ремонт, который до конца года затронет более чем 400 домов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:39

2022-06-23T15:39

2022-06-23T15:39

ленинградская область

ленинградская область

общество

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В Ленинградской области начался масштабный капитальный ремонт, который до конца года затронет более чем 400 домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Важное условие этого года — оперативный выход подрядчиков на площадку: в течение двух недель с момента заключения контракта. Также мы определили 15 августа днем, когда должны быть завершены работы, важные для подготовки к отопительному сезону: ремонт кровель и систем отопления. Сейчас специалисты Фонда капремонта регулярно выезжают на объекты, контролируют исполнение графика и качество на ремонтируемых домах", — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.Фонд капремонта региона обеспечивает ремонт 253 фасадов — 196 из них с утеплением, 63 крыш, 33 фундаментов, по 34 лифта и подвала. Также в 106 домах идет замена инженерных систем: холодного или горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения. Кроме того, ведутся проектные работы для капремонтов следующего года."Порядка 447 видов работ на общую сумму более миллиарда рублей уже завершены: 349 — проектные, 98 — строительно-монтажные",— уточнили в пресс-службе обладминистрации добавив, что в плане оплаты капитального ремонта ленинградцы пунктуальны и ответственны: по итогам 2021 года собираемость составила 97%.

https://ria.ru/20220112/reyting-1767502881.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, общество, жкх