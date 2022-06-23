https://ria.ru/20220623/kapremont-1797601186.html
В Ленобласти стартовал масштабный капремонт
В Ленобласти стартовал масштабный капремонт - РИА Новости, 23.06.2022
В Ленобласти стартовал масштабный капремонт
В Ленинградской области начался масштабный капитальный ремонт, который до конца года затронет более чем 400 домов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:39
2022-06-23T15:39
2022-06-23T15:39
ленинградская область
ленинградская область
общество
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В Ленинградской области начался масштабный капитальный ремонт, который до конца года затронет более чем 400 домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Важное условие этого года — оперативный выход подрядчиков на площадку: в течение двух недель с момента заключения контракта. Также мы определили 15 августа днем, когда должны быть завершены работы, важные для подготовки к отопительному сезону: ремонт кровель и систем отопления. Сейчас специалисты Фонда капремонта регулярно выезжают на объекты, контролируют исполнение графика и качество на ремонтируемых домах", — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.Фонд капремонта региона обеспечивает ремонт 253 фасадов — 196 из них с утеплением, 63 крыш, 33 фундаментов, по 34 лифта и подвала. Также в 106 домах идет замена инженерных систем: холодного или горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения. Кроме того, ведутся проектные работы для капремонтов следующего года."Порядка 447 видов работ на общую сумму более миллиарда рублей уже завершены: 349 — проектные, 98 — строительно-монтажные",— уточнили в пресс-службе обладминистрации добавив, что в плане оплаты капитального ремонта ленинградцы пунктуальны и ответственны: по итогам 2021 года собираемость составила 97%.
https://ria.ru/20220112/reyting-1767502881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, общество, жкх
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В Ленинградской области начался масштабный капитальный ремонт, который до конца года затронет более чем 400 домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Важное условие этого года — оперативный выход подрядчиков на площадку: в течение двух недель с момента заключения контракта. Также мы определили 15 августа
днем, когда должны быть завершены работы, важные для подготовки к отопительному сезону: ремонт кровель и систем отопления. Сейчас специалисты Фонда капремонта регулярно выезжают на объекты, контролируют исполнение графика и качество на ремонтируемых домах", — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области
по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
Фонд капремонта региона обеспечивает ремонт 253 фасадов — 196 из них с утеплением, 63 крыш, 33 фундаментов, по 34 лифта и подвала. Также в 106 домах идет замена инженерных систем: холодного или горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения. Кроме того, ведутся проектные работы для капремонтов следующего года.
"Порядка 447 видов работ на общую сумму более миллиарда рублей уже завершены: 349 — проектные, 98 — строительно-монтажные",— уточнили в пресс-службе обладминистрации добавив, что в плане оплаты капитального ремонта ленинградцы пунктуальны и ответственны: по итогам 2021 года собираемость составила 97%.