https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797610532.html
В Сети резко осадили американца за вопрос, почему Калининград российский
В Сети резко осадили американца за вопрос, почему Калининград российский - РИА Новости, 23.06.2022
В Сети резко осадили американца за вопрос, почему Калининград российский
Бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша — младшего Дэвид Фрум нарвался на критику после заданного в твиттере вопроса о том, почему Калининград... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:12
2022-06-23T16:12
2022-06-23T18:28
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша — младшего Дэвид Фрум нарвался на критику после заданного в твиттере вопроса о том, почему Калининград принадлежит России."Почему Калининград до сих пор российская территория?" — написал репортер в годовщину начала Великой Отечественной войны.Пользователи соцсети напомнили Фруму о причинах владения Россией этой территорией."Советы потребовали его после Второй мировой — и получили", — написал Phil Notabot.Он пояснил, что благодаря региону СССР получил порт на Балтике, а РСФСР — границу с Польшей."Никто не захотел переписывать послевоенный порядок", — считает Matthew Forbes."Удивительно, правда? Ведь Красная армия пролила столько крови, завоевывая Кенигсберг/Пруссию в 1945 году", — прокомментировал Deronaucoin.Call For Action напомнил журналисту, что США владеют островом Пуэрто-Рико, а XLProfessor заявил, что Калининградская область входит в состав России на том же основании, на котором Штаты контролируют базу Гуантанамо на Кубе. При этом юзер не увидел разницы между статусами территорий в составе двух государств и причинами их присоединения."Потому что кое-кто кое о чем договорился в Ялте и Потсдаме", — добавил PgR.Bradford, в свою очередь, назвал Калининград военным трофеем Советского Союза.Некоторые пользователи прямо или косвенно припомнили Фруму особенности американской внешней политики."В яблочко, Дэвид. Там должна быть крупная военная база США", — пошутил Jack of Shadows."Ребята, это кино мы уже видели. Не надо продолжения", — написал Joseph Sales."А почему ты до сих пор на свободе?" — спросил Owen Ford.ChrisO обратил внимание репортера на то, что США владеют землями индейцев.Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория — Польше.
https://ria.ru/20220623/litva-1797447666.html
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https://ria.ru/20220326/gosduma-1780237589.html
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в мире, сша, россия, калининград
16:12 23.06.2022 (обновлено: 18:28 23.06.2022)
В Сети резко осадили американца за вопрос, почему Калининград российский
Американцы резко осадили журналиста Фрума после вопроса, почему Калининград российский
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша — младшего Дэвид Фрум нарвался на критику после заданного в твиттере
вопроса о том, почему Калининград принадлежит России.
"Почему Калининград
до сих пор российская территория?" — написал репортер в годовщину начала Великой Отечественной войны.
Пользователи соцсети напомнили Фруму о причинах владения Россией
этой территорией.
"Советы потребовали его после Второй мировой — и получили", — написал Phil Notabot.
Он пояснил, что благодаря региону СССР
получил порт на Балтике, а РСФСР
— границу с Польшей
.
"Никто не захотел переписывать послевоенный порядок", — считает Matthew Forbes
.
"Удивительно, правда? Ведь Красная армия пролила столько крови, завоевывая Кенигсберг/Пруссию в 1945 году", — прокомментировал Deronaucoin.
Call For Action напомнил журналисту, что США
владеют островом Пуэрто-Рико
, а XLProfessor заявил, что Калининградская область
входит в состав России на том же основании, на котором Штаты контролируют базу Гуантанамо на Кубе
. При этом юзер не увидел разницы между статусами территорий в составе двух государств и причинами их присоединения.
"Потсдамское соглашение. Это же Вторая мировая, Дэвид, а не какая-нибудь античность", — объяснил Brian Carlin.
"Потому что кое-кто кое о чем договорился в Ялте и Потсдаме", — добавил PgR.
Bradford, в свою очередь, назвал Калининград военным трофеем Советского Союза.
Некоторые пользователи прямо или косвенно припомнили Фруму особенности американской внешней политики.
"В яблочко, Дэвид. Там должна быть крупная военная база США", — пошутил Jack of Shadows.
"Давайте его аннексируем ради Украины", — прокомментировал Monkey's Uncle.
"Ребята, это кино мы уже видели. Не надо продолжения", — написал Joseph Sales.
"А почему ты до сих пор на свободе?" — спросил Owen Ford.
ChrisO обратил внимание репортера на то, что США владеют землями индейцев.
Современная Калининградская область
расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР
, остальная территория — Польше.