https://ria.ru/20220623/izotop-1797461191.html

Российские ученые придумали, как получать важный "антираковый" изотоп

Российские ученые придумали, как получать важный "антираковый" изотоп - РИА Новости, 23.06.2022

Российские ученые придумали, как получать важный "антираковый" изотоп

Российские ученые первыми в мире разработали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177, благодаря этому препараты на его основе... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:33

2022-06-23T08:33

2022-06-23T09:24

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские ученые первыми в мире разработали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177, благодаря этому препараты на его основе станут доступнее, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.Работа выполнена исследователями ГЕОХИ совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ) Московского государственного университета имени Ломоносова. Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в международном научном журнале Molecules.Лютеций-177 (Lu-177) относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных радиофармацевтических препаратов. По оценкам специалистов, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний, среди них метастатические формы кастрационно-резистентного рака предстательной железы, нейроэндокринные опухоли, рак легких и другие. Лютеций-177 получают при облучении мишеней в реакторе или на циклотроне, однако растущий мировой спрос на этот изотоп заставляет искать новые пути его получения.Химики ГЕОХИ вместе с физиками НИИЯФ разработали и апробировали новый способ получения лютеция-177 фотоядерным методом, включающим облучение мишени из оксида гафния так называемыми тормозными фотонами, возникающими при работе ускорителя электронов."Это первый и единственный в мире способ, позволивший быстро и полностью отделить наработанный в ультрамалых количествах изотоп от 16 граммов облученного оксида гафния и образующихся при облучении примесей других элементов", - пояснили в ГЕОХИ. Высокая степень очистки подтверждена современными методами исследования, а достигнутая чистота позволит использовать выделенный изотоп в медицине, отметили в институте. "Кроме того, метод дает возможность регенерировать дорогой материал мишени, который впоследствии можно повторно облучать для получения лютеция-177", - пояснили в ГЕОХИ.При производстве лютеция-177 для медицины в ядерных реакторах или на циклотронах всегда образуется примесь долгоживущего изомера – изотопа лютеция-177m. Он нарабатывается в очень малых количествах, но все же может повредить пациентам. Авторы работы впервые точно определили содержание этого изомера при фотоядерном производстве Lu-177. Оно оказалось одним из самых низких среди всех методов. "Таким образом, разработанный в ГЕОХИ РАН и НИИЯФ МГУ способ позволит регулярно получать и выделять лютеций-177, полученный фотоядерным методом (получение чего-то при облучении на ускорителях электронов), что сделает препараты на его основе доступнее", - подчеркнули в ГЕОХИ."Метод однозначно перспективен для наработки лютеция-177 для доклинических исследований, так как его дешево нарабатывать, легко выделять, содержание вредного изомера лютеция-177m крайне мало, а дорогой материал мишени можно регенерировать и использовать повторно сколько угодно раз", - сказал старший научный сотрудник лаборатории радиохимии ГЕОХИ, кандидат химических наук Андрей Казаков.По его словам, теперь почти на любых ускорителях электронов возможно нарабатывать и без проблем выделять лютеций-177 для доклинических опытов – разработки новых препаратов на его основе, исследования их устойчивости в биологических средах и в организме лабораторных животных. "В этих задачах метод станет конкурентной альтернативой получению лютеция в реакторах или на циклотронах", – отметил Казаков.

https://ria.ru/20210416/uran-1728601299.html

https://ria.ru/20181219/1548279730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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