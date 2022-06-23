https://ria.ru/20220623/granty-1797624477.html

Белгородская область лидирует по количеству заявок на президентские гранты

Белгородская область лидирует по количеству заявок на президентские гранты - РИА Новости, 23.06.2022

Белгородская область лидирует по количеству заявок на президентские гранты

Белгородская область лидирует по количеству поданных на второй конкурс Фонда президентских грантов 2022 года проектов и входит в топ-10 по числу... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:41

2022-06-23T16:41

2022-06-23T16:41

белгородская область

общество

белгородская область

россия

гранты

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БЕЛГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Белгородская область лидирует по количеству поданных на второй конкурс Фонда президентских грантов 2022 года проектов и входит в топ-10 по числу проектов-победителей, сообщила пресс-служба правительства региона.Всего Белгородская область подала на конкурс список из почти 600 инициатив, поддержку получил каждый 13-й проект."Белгородская область вошла в десятку субъектов РФ (без учёта Москвы) по количеству поданных на конкурс проектов. В итоге 45 из них будут реализованы на территории области уже в этом году", - рассказали в правительстве.Сообщается, что проекты посвящены поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, реализации идей в сфере науки, образования, просвещения, молодёжных проектов, сохранению исторической памяти. Также поддержку получат проекты охране окружающей среды и защите животных, пропаганде здорового образа жизни, социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан, сохранению исторической памяти, укреплению межнационального и межрелигиозного согласия. Их финансирование начнётся с 1 июля.По информации самого фонда, на второй конкурс в этом году было подано 11,2 тысячи проектов от более чем 9,6 тысячи некоммерческих организаций из всех регионов страны.Победителями стали 1889 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектов составила порядка 3,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220622/korpus-1797262943.html

https://ria.ru/20220617/mnogodetnye-1796140640.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, белгородская область, россия, гранты