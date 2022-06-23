https://ria.ru/20220623/gaz-1797453192.html

Пушков указал на обман Польши про российский газ

Пушков указал на обман Польши про российский газ - РИА Новости, 23.06.2022

Пушков указал на обман Польши про российский газ

Польские власти продолжают покупать российский газ, по реверсу, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы, написал в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:36

2022-06-23T06:36

2022-06-23T12:13

специальная военная операция на украине

польша

петр наимский

варшава

москва

евросоюз

газпром

германия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польские власти продолжают покупать российский газ, по реверсу, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Ранее представитель правительства страны Петр Наимский заявил, что Варшава "может выжить без российского газа".На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматривать как неисполнение обязательств по контрактам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неуплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

польша

варшава

москва

германия

россия

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польша, петр наимский, варшава, москва, евросоюз, газпром, германия, алексей пушков, россия, в мире