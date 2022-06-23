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Пушков указал на обман Польши про российский газ - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/gaz-1797453192.html
Пушков указал на обман Польши про российский газ
Пушков указал на обман Польши про российский газ - РИА Новости, 23.06.2022
Пушков указал на обман Польши про российский газ
Польские власти продолжают покупать российский газ, по реверсу, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы, написал в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T06:36
2022-06-23T12:13
специальная военная операция на украине
польша
петр наимский
варшава
москва
евросоюз
газпром
германия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польские власти продолжают покупать российский газ, по реверсу, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Ранее представитель правительства страны Петр Наимский заявил, что Варшава "может выжить без российского газа".На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматривать как неисполнение обязательств по контрактам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неуплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
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польша, петр наимский, варшава, москва, евросоюз, газпром, германия, алексей пушков, россия, в мире
06:36 23.06.2022 (обновлено: 12:13 23.06.2022)
 
Пушков указал на обман Польши про российский газ

Сенатор Пушков: Польша продолжает покупать газ из России через ФРГ, вопреки своей позиции

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польские власти продолжают покупать российский газ, по реверсу, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Ранее представитель правительства страны Петр Наимский заявил, что Варшава "может выжить без российского газа".

"В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем выжить вроде могут, но предпочитают закупать", — отметил Пушков.

На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматривать как неисполнение обязательств по контрактам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неуплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаПетр НаимскийВаршаваМоскваЕвросоюзГазпромГерманияАлексей ПушковРоссияВ мире
 
 
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