https://ria.ru/20220622/gaz-1797411234.html

Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа

Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа - РИА Новости, 22.06.2022

Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа

Польша "способна пережить" отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил в среду уполномоченный РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:32

2022-06-22T19:32

2022-06-22T19:32

экономика

россия

украина

евросоюз

газпром

международное энергетическое агентство

польша

природный газ

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Польша "способна пережить" отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил в среду уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский."Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с "Газпромом" должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%", - сказал Наимский в ходе форума высокого уровня с участием представителей ЕС и США, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.Представитель польских властей добавил, что национальная инфраструктура позволяет стране импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского "голубого топлива".Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.

https://ria.ru/20220622/gaz-1797390847.html

https://ria.ru/20220622/turbiny-1797322242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, украина, евросоюз, газпром, международное энергетическое агентство, польша, природный газ, в мире, петр наимский