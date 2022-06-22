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Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа - РИА Новости, 22.06.2022
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Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа
Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа - РИА Новости, 22.06.2022
Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа
Польша "способна пережить" отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил в среду уполномоченный РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:32
2022-06-22T19:32
экономика
россия
украина
евросоюз
газпром
международное энергетическое агентство
польша
природный газ
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Польша "способна пережить" отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил в среду уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский."Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с "Газпромом" должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%", - сказал Наимский в ходе форума высокого уровня с участием представителей ЕС и США, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.Представитель польских властей добавил, что национальная инфраструктура позволяет стране импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского "голубого топлива".Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
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экономика, россия, украина, евросоюз, газпром, международное энергетическое агентство, польша, природный газ, в мире, петр наимский
19:32 22.06.2022
 
Правительство Польши заявило, что страна переживет без российского газа

Представитель правительства Польши Наимский: страна способна выжить без российского газа

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Польша "способна пережить" отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил в среду уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
"Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с "Газпромом" должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%", - сказал Наимский в ходе форума высокого уровня с участием представителей ЕС и США, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.
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Представитель польских властей добавил, что национальная инфраструктура позволяет стране импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского "голубого топлива".
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
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ЭкономикаРоссияУкраинаЕвросоюзГазпромМеждународное энергетическое агентствоПольшаПриродный газВ миреПетр Наимский
 
 
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