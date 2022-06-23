https://ria.ru/20220623/florentsiya-1797582686.html
Турист умер после подъема на купол главного собора Флоренции
Турист умер после подъема на купол главного собора Флоренции - РИА Новости, 23.06.2022
Турист умер после подъема на купол главного собора Флоренции
Турист американского происхождения скончался во время подъема на купол кафедрального собора итальянской Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре, сообщает тосканская... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:36
2022-06-23T14:36
2022-06-23T14:43
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РИМ, 23 июн – РИА Новости. Турист американского происхождения скончался во время подъема на купол кафедрального собора итальянской Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре, сообщает тосканская газета la Nazione.Мужчина 67 лет почувствовал себя плохо на видовой площадке знаменитого купола, созданного по проекту Филиппо Брунеллески. На место происшествия, которое случилось накануне утром, выехали две машины скорой помощи. Туриста спустили с высоты 91 метра и направили в больницу, однако на момент прибытия в медучреждение он уже был мертв.Администрация собора в отдельном коммюнике заверила, что его сотрудники подготовлены к оказанию первой помощи. В то же время, как отмечается, посетителей Дуомо и соседней колокольни Джотто предупреждают об опасности подъема при наличии проблем со здоровьем, особенно с сердцем и сосудами.В апреле 2018 года при восхождении на Пизанскую башню скончался японский турист. Несколькими неделями ранее американский турист перенес инфаркт в ходе похода в римский Колизей. Жизнь ему спас один из смотрителей античного амфитеатра.
https://ria.ru/20220119/smert-1768545786.html
https://ria.ru/20210223/khurgada-1598625038.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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флоренция, в мире, новости - туризм
14:36 23.06.2022 (обновлено: 14:43 23.06.2022)
Турист умер после подъема на купол главного собора Флоренции
Турист умер после подъема на купол главного собора Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре
РИМ, 23 июн – РИА Новости.
Турист американского происхождения скончался во время подъема на купол кафедрального собора итальянской Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре, сообщает тосканская газета la Nazione
.
Мужчина 67 лет почувствовал себя плохо на видовой площадке знаменитого купола, созданного по проекту Филиппо Брунеллески. На место происшествия, которое случилось накануне утром, выехали две машины скорой помощи. Туриста спустили с высоты 91 метра и направили в больницу, однако на момент прибытия в медучреждение он уже был мертв.
Администрация собора в отдельном коммюнике заверила, что его сотрудники подготовлены к оказанию первой помощи. В то же время, как отмечается, посетителей Дуомо и соседней колокольни Джотто предупреждают об опасности подъема при наличии проблем со здоровьем, особенно с сердцем и сосудами.
В апреле 2018 года при восхождении на Пизанскую башню скончался японский турист. Несколькими неделями ранее американский турист перенес инфаркт в ходе похода в римский Колизей. Жизнь ему спас один из смотрителей античного амфитеатра.