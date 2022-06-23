Финляндия: природа, культура, история — краткий гид по стране
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Финляндия — страна на севере Европы. История возникновения, расположение ее территории на карте мира, государственный флаг и столица государства, какие достопримечательности посмотреть туристу в 2022 году, особенности местного населения, культура и традиции финнов, — в материале РИА Новости.
Финляндия
Страна в Северной Европе, официальное название – Финляндская республика (фин. Suomen tasavalta), сами жители называют ее Суоми.
Общие сведения
Считается, что первые люди на этой территории появились приблизительно 10000 лет назад. Большую часть своей истории (600 лет) Финляндия находилась под юрисдикцией Швеции, жители занимались земледелием, рыболовством, разведением оленей и охотой на внушительной лесной территории, которая расположена в центральной части страны. Суоми была восточным форпостом Швеции, которая с XVI века доминировала в регионе Балтийского моря, а с XVII века - была довольно крупным игроком на европейской сцене. Но после Великой Северной войны (1700–1721 гг.) эта роль перешла от Швеции к России, что и повлияло на судьбу Финляндии. В результате Фридрихсгамского мира в сентябре 1809 года она была присоединена к Российской империи, получив название Великого княжества Финляндского, однако сохранила лютеранскую церковь, административную культуру, правительство. В 1917 году, когда Россия погрузилась в разруху и хаос, парламент Финляндии объявил страну независимой республикой, какой она и является по сегодняшний день.
Столица
Изначально столицей был основанный в начале XIII века город-порт Турку. Но в 1812 году, по указу российского императора Александра I, этот статус получил Хельсинки. Он расположен на юге страны на берегу Финского залива и включает в себя 315 островов, а треть территории города занимают парки. Центр - Сенатская площадь, на которой стоит старинный собор Святого Николая, одни из самых посещаемых туристами мест - Рыночная площадь, улица Эспланаде, на которой находится много магазинов, бутиков, баров и ресторанов. В столице Финляндии находится Хельсинкский университет, занимающий одно из лидирующих мест в Европе, и главный музыкальный вуз страны - академия имени Сибелиуса.
Флаг
На флаге Финляндии изображен скандинавский крест (синий крест на белом фоне), встречающийся также на государственной символике Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. Официально он был закреплен в 1918 году. Есть государственный флаг (с изображением герба в центральном квадрате на пересечении креста) и национальный (без герба). Существуют особые дни, когда флаг обязательно вывешивается по всей стране.
Площадь
Треть всей территории Суоми находится за полярным кругом.
Общая площадь — 337 030 кв. км, в том числе:
- —суша - 305 470 кв. км;
- —водная поверхность - 31 560 кв. км.
Протяженность сухопутных границ - 2628 км.
Валюта
Пока Финляндия находилась под юрисдикцией Швеции, денежной единицей был риксдалер (шведский талер). После вхождения в состав России финны пользовались русскими рублями, а в 1860 году в стране появилась собственная денежная единица - финляндская марка, которая имела хождение до 2002 года. На данный момент официальной валютой является евро.
Денежные купюры и монеты евро
География
Благодаря влиянию Гольфстрима (теплого течения в Атлантическом океане) Финляндия находится в более выгодных условиях, чем остальные территории, находящиеся на тех же широтах (например, части Аляски и Сибири, соответствующие северу этой страны, находятся в зоне многолетней мерзлоты).
Расположение на карте
Страна располагается на 64° северной широты и на 26° восточной долготы. Искать ее нужно в северной части Европейского континента, северо-западная часть Финляндии находится на Скандинавском полуострове.
С кем граничит
Суоми омывается водами Финского и Ботнического заливов Балтийского моря и имеет границы с:
- —Норвегией (на севере, 729 км);
- —Россией (на востоке, 1313 км);
- —Швецией (на западе, 586 км).
Часовой пояс
На всей территории один часовой пояс - UTC +2, который соответствует восточноевропейскому времени, всемирное координированное время (UTС) Финляндия летом опережает на три, а зимой на два часа.
Хельсинки, Финляндия
Климат
Умеренно холодный, субарктический климат, который смягчается благодаря Гольфстриму и наличию большого количества озер. Осадки выпадают в течение всего года, преобладают западные ветра. Средняя температура на юге страны летом +17°(может подниматься до +30°), зимой -14°, на севере соответственно +14° и -14° (может опускаться до -50°). Например, самая низкая температура в Лапландии наблюдалась в январе 1999 года и составляла -51,5°, а самая высокая - в Северной Карелии - в июле 2010-го (+37,2°).
Финляндия - северная страна, в ней есть белые и полярные ночи. В Хельсинки на Рождество солнце светит меньше шести часов в день, темное время финны называют отдельным словом - "каамос".
Природа
Более 70% территории страны занимают хвойные леса, в которых создано 37 национальных парков. Большое количество озер и болот (более 60 тысяч), гор и скалистых проливов между островами создает национальный колорит. Благодаря протяженной тайге животный мир разнообразен: бурые медведи, волки, лисы, лоси, рыси, горностаи, зайцы и пр. Одних только видов птиц насчитывается более 300, а реки и озера богаты судаком, камбалой, лососем, форелью, корюшкой, окунем и щукой. Финны очень ответственно относятся к своей природе и принимают все меры для ее сохранения.
Ландшафт
В Финляндии преобладают равнины, самая высокая точка, гора Халти в Лапландии, находится на 1328 км над уровнем моря. Из-за сильной расчлененности береговой линии, присутствует множество небольших скалистых шхер, благоприятных для судоходства.
Крупные города
Плотность населения в Суоми небольшая. Больше всего людей в Хельсинки (около 650 тысяч), за ним следуют пять городов с населением около 200 тысяч жителей, остальные колеблются от 45 до 150 тысяч. Пять самых больших городов Финляндии:
Как добраться
Центральный железнодорожный вокзал в Хельсинки
Добраться из России в Финляндию можно различными видами транспорта.
- 1Самолетом. Ежедневные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга осуществлялись авиакомпаниями “Аэрофлот”, Finnair, Nordic Regional Airlines, Globus Airlines, airBaltic, Belavia и другие. Время полета - около двух часов. Сейчас воздушное сообщение между нашими странами невозможно из-за запрета на движение российских самолетов в воздушном пространстве Финляндии, поэтому на самолете можно долететь только рейсами из других стран.
- 2На пароме. Из Санкт-Петербурга паром отправляется от двух до четырех раз в неделю. Стоимость билета можно узнать на официальном сайте перевозчика компании St. Peter Line.
- 3На поезде. До 28 марта 2022 года между нашими странами курсировал скоростной поезд "Аллегро", который отправлялся из Санкт-Петербурга четыре раза в день, а время в пути составляло 3 часа 30 минут, но на данный момент он отменен по инициативе финской стороны на неопределенное время.
- 4На автобусе. В настоящий момент наиболее дешевым способом добраться из Санкт-Петербурга в Хельсинки является туристический автобус, совершающий шоп-туры, который отправляется три раза в день от гостиницы "Октябрьская". Есть и рейсовые автобусы, пассажирскими перевозками занимаются три компании: Lux Express, Ecolines и "Совавто".
- 5На автомобиле. Самый простой способ, но из-за пандемии коронавируса в стране до сих пор сохранились ограничения для въезда иностранцев, а график работы открытых пропускных пунктов сокращен, с ним можно ознакомиться на сайте финской погранслужбы.
Передвижение по стране
Аэропорт Хельсинки-Вантаа
Транспортная система Финляндии хорошо развита, в любой уголок страны можно легко добраться.
- 1Автобусы. Автобусные маршруты связывают практически все населенные пункты, автовокзал есть в каждом городе рядом с железнодорожным. Расписание очень подробное, билеты можно приобрести на вокзале, у водителя или на сайте перевозчика.
- 2Поезда. Между городами также курсируют составы с комфортными мягкими сиденьями, электронными табло и ненавязчивым сервисом. Билеты приобретаются на вокзале и на сайте перевозчика.
- 3Самолеты. Аэропорты есть в 12 городах Финляндии, по воздуху можно перемещаться по стране и в другие страны.
- 4Морской транспорт. Очень развитый вид сообщения, яхты, катера, моторные лодки играют важную роль в перевозке грузов и пассажиров.
- 5Метро. Есть только в Хельсинки, с помощью подземки можно перемещаться по столице и добираться до ближайших городов-спутников.
- 6Автобусы, трамваи - самый популярный вид общественного транспорта, недорогой и удобный.
Население
По мере удаления от побережья плотность населения уменьшается, а в северных районах она минимальна. На начало 2022 года в стране проживало приблизительно 5 591 854 человека, что соответствует 118 месту в мире. Этнические финны составляют 90%, шведы - 9%, саамы - около 2,5 тысячи человек, другие национальности - менее 1%.
Языки
Долгое время официальным языком считался шведский, финский стал государственным лишь в 1883 году. Жители страны говорят на этих двух языках, но большинство молодых людей хорошо знают английский.
Религии
Подавляющее большинство жителей - христиане (81,6%), за ними следуют атеисты (17,6%) и приверженцы ислама (0,8%).
Административное деление
До 1997 года в стране сохранялось административное деление, принятое еще в 1831 году, когда Финляндия была в составе Российской империи: по нему она делилась на 13 губерний, а после войн 1939, 1941-45 годов, когда Выборгская губерния отошла Советскому Союзу, - на 12.
В 1997 году территориально-административные единицы были укрупнены и теперь их шесть: Восточная, Западная, Южная Финляндии, Лапландия, Оулу, Аландские острова. Губернии разбиты на 20 провинций, которые состоят из 74 субпровинций, поделенных в свою очередь на коммуны, которых на сегодняшний день насчитывается 432 штуки.
20 января 2015, 16:50ТуризмУ финских туристов может появиться возможность отдыхать в КрымуФинский туроператор Russian Tours Oy Ltd надеется, что уже к сентябрю текущего года в Крыму появятся первые организованные финские отдыхающие. Заключен протокол о намерениях, который требует детальной проработки, отметила директор крупной туристической фирмы Крыма "Генуя-тур".
Государственное устройство
По форме государственного правления Финляндия является республикой.
Форма правления
По словам Алексея Иглина, доцента департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидата юридических наук, действующая конституция Финляндии вступила в силу в 2000 году и включает 13 глав и 131 параграф. Эксперт рассказал о действующих формах правления в стране:
- 1Законодательная власть осуществляется парламентом, который также решает вопросы государственной экономики. Парламент образует на срок полномочий своего созыва Большую комиссию, конституционную комиссию, комиссию по иностранным делам, комиссию по финансам, ревизионную комиссию и иные постоянно действующие комиссии, предусмотренные регламентом парламента.
- 2Исполнительная власть принадлежит президенту республики и Государственному совету, члены которого должны пользоваться доверием парламента. В систему центральных органов исполнительной власти могут входить также учреждения, ведомства, региональные и местные органы государственной власти.
- 3Судебная власть осуществляется независимыми судами, к высшим судебным органам относятся Верховный суд и Высший административный суд. Высшую судебную власть по гражданским и уголовным делам вершит Верховный, а по делам административной юстиции - Высший административный суд. Высшие судебные органы осуществляют также надзор за судопроизводством по своим юрисдикциям. Они могут обращаться в Государственный совет с предложением об осуществлении законодательных действий.
Кроме того, в конституции Финляндии обозначены обязательства в отношении актов Европейского Союза, в частности, парламент рассматривает проекты таких нормативно-правовых актов и договоров, решения по которым принимаются в Европейском Союзе и которые согласно конституции вообще отнесены к ведению парламента.
3 июня 2009, 11:22ТуризмТуристические связи России и Финляндии. Справка
Проект рассматривается Большой комиссией и, как правило, одной или несколькими иными комиссиями, которые дают Большой комиссии свои отзывы. Проект, входящий в сферу внешней политики или политики безопасности, рассматривается комиссией по иностранным делам. В случае необходимости Большая комиссия или комиссия по иностранным делам могут дать отзыв о проекте Государственному совету. Тот обязан извещать соответствующие комиссии о рассмотрении вопроса в Европейском Союзе.
Политические партии
Многопартийная система существует в стране уже более ста лет. К наиболее крупным партиям Финляндии относятся:
- —Национальная коалиционная партия (KOK);
- —Социал-демократическая партия Финляндии (SDP);
- —Истинные финны (PS);
- —Финляндский центр (KESK);
- —Союз левых (VAS);
- —Союз зелёных (VIHR);
- —Шведская народная партия Финляндии (RKP);
- —Христианские демократы Финляндии (KD).
Государство выплачивает партиям денежную поддержку, пропорциональную количеству занимаемых мест в парламенте. Из этих средств партии оплачивают расходы по выборам.
Экономика
Экономика в Финляндии развивается стабильно. К основным ее сферам относятся:
- —энергетика;
- —лесная промышленность;
- —телекоммуникации;
- —информационные технологии;
- —машиностроение;
- —здравоохранение.
Промышленность
Главными промышленными центрами страны являются: Хельсинки, Нокия, Расеборг, Соданкюля, Эспоо. Львиную долю производства Финляндии занимают металлургия и машиностроение, за ними следует телекоммуникационное оборудование. В стране производится самая различная продукция, зарекомендовавшая себя в том числе и за рубежом:
- —детское питание (Nan);
- —натуральная косметика (Lumene);
- —одежда для детей и взрослых ( Luhta, Nels, Sasta и другие);
- —молочная продукция (Valio);
- —кофе, шоколад (Nescafe и Paulig);
- —автомобильные шины (Nokian);
- —металлоконструкции (Outokumpu и Rautaruukki).
Сельское хозяйство
Национальный парк Нууксио в Финляндии
Сельское хозяйство опирается на малые фермерские хозяйства, в стране их насчитывается более 70 тысяч, средняя площадь частной фермы - около 11 га, в Финляндии очень развито животноводство, поэтому значительная часть посевных площадей засаживается кормовыми культурами (в первую очередь это овес и ячмень). Причем ячмень выращивается даже в Лапландии. На рожь и пшеницу отведено около 10% пахотных земель, причем на яровую пшеницу приходится 60-65 % от всего сбора, а на долю ржи - 40-35%. Помимо зерновых финны занимаются культивированием картофеля и сахарной свеклы. Сельское хозяйство Финляндии полностью обеспечивает потребности своих граждан в продуктах животноводства, птицеводства и зерне. Для реализации своих продуктов финские фермеры объединяются в сбытовые кооперативы, ярким примером которых является Валио, который выпускает более тысячи наименований молочных продуктов.
Туризм
Туризм занимает заметное место в экономике Финляндии. В отрасли занято более 170 тысяч человек, государство постоянно разрабатывает и совершенствует стратегии развития туристической отрасли.
Привлекательны для туристов необычная природа Суоми. Здесь нет большого количества отдыхающих, как на популярных курортах мира, но для тех, кто ценит умеренный климат, тишину и свободные пляжи, - Финляндия лучший выбор. В стране много мест, где можно заняться зимними видами спорта и большое количество горнолыжных центров (самые популярные из них Химос, Салла, Рука, Леви, Юлляс), а Лапландия привлекает катанием на северных оленях и северным сиянием. Практически каждые выходные в стране проводятся различные мероприятия: фестивали, праздники, спортивные мероприятия и концерты.
Полярное сияние (Северное сияние) в Финляндии
Налогообложение
Основную часть казны составляют налоговые платежи с населения, которые подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые:
- —корпоративный (выплаты с прибыли предприятий);
- —на доход с капитала (оплачивают мелкие предприниматели);
- —подоходный (все наемные работники);
- —на имущество (собственники недвижимости).
Косвенные:
- —на добавленную стоимость;
- —таможенный;
- —на социальные нужды;
- —акцизный сбор.
Иностранные граждане, приезжающие на сезонные работы, также оплачивают налог в государственную казну по упрощенной или прогрессивной системе. Как и в других развитых странах, в Финляндии есть налог на наследство, который зависит от степени родства наследников и суммы наследства.
Наука
Ведущим научно-исследовательским институтом в стране является государственный Центр технических исследований, в котором трудятся более 2500 сотрудников. Финляндия уделяет большое внимание развитию технопарков, которые призваны упрощать взаимодействие ученых и промышленности.
Культура
На культуру страны повлияло долгое пребывание в составе Швеции, современные финны чтят и уважают национальные традиции и ценности.
Литература
Одним из всемирно известных финских литературных произведений является Калевала, карело-финский поэтический эпос. В стране даже существует особый праздник в честь этого произведения, который отмечается ежегодно 28 февраля костюмированными шествиями и постановками.
Самый известный и почитаемый в Финляндии поэт, швед по происхождению - Йохан Людвиг Рунеберг, автор государственного гимна, его день рождения 5 февраля также является национальным праздником, а национальным символом принято считать произведение финского писателя Алексиса Киви "Семеро братьев", в котором рассказывается о братьях-сиротах, решивших бросить вызов общественным порядкам и уйти жить в лес. Нельзя не упомянуть и сборник сказок о муми-троллях финской писательницы Туве Янссон, вышедший в 1945-1970 годах, который с удовольствием читают дети всего мира.
Муми–парк в Наантали, Финляндия
Музыка
К наиболее древним традициям относятся пастушьи ауканья, наигрыши на берестяных рожках, дудках и народные песни ёйку (свободные импровизации речитативного склада), в которых отражается самобытный характер и традиции финского народа. Светская музыкальная культура начала развиваться в Финляндии с конца 18 века, когда город Турку стал крупнейшим культурным центром страны. К известным финским исполнителям относятся: Р. Каянус, Г. Шнефохт, А. Ярнефельт (дирижеры), К. Экман, Э. Линко, И. Ханникайнен (пианисты),К. Экман, Э. Линко, И. Ханникайнен (скрипачи), Ф. Форстен, X. Линдберг, К. Борг, И. Экман, М. Ярнефельт-Пальмгрен (вокалисты).
Финская Ассоциация композиторов существует с 1945 года, на данный момент музыкальная жизнь сосредоточена в большей степени в Хельсинки, где работают крупнейшие музыкальные коллективы и исполнители. Также Финляндия является одной из самых представительных стран на мировой хард-рок-сцене.
Кино
Принцип финской кинематографии - найти что-то уникальное, принадлежащее только Финляндии и ее национальной памяти, но все же интересное для всего человечества. Кино пришло в Финляндию в 1907 году, когда был снят первый игровой фильм "Самогонщики", а в 1931 вышло первое звуковое кино, где слышны не только звуки и музыка, но и диалоги: "Невеста лесоруба" режиссера Эркки Кару. На протяжении своей долгой истории финский кинематограф переживал упадок и волны подъема, сегодня на него влияет и поддерживает государство, доля национальных фильмов в прокате составляет около 25%, финны любят и уважают свое искусство и с удовольствием приходят смотреть кино, созданное соотечественниками.
Кухня
Лососевый суп лохикейтто
Традиционная финская кухня похожа на блюда большинства северных стран: сытная и простая. Здесь любят блюда из рыбы озерной и морской, мясо оленей, лосей, часто приправленное грибами, брусникой и клюквой. Из ягод готовят различные гарниры, соусы, желе. Уважают и любят финны кофе (которое хорошо умеют готовить) и пиво. Некачественного пенного напитка в стране найти невозможно. Наиболее популярные финские блюда:
- —Калакукко, национальный пирог из рыбы с салом в ржаном тесте.
- —Рагу по-карельски, делается из смеси говядины, свинины, баранины.
- —Крупяные колбаски, готовят из перловой или рисовой крупы и подают с моченой брусникой.
- —Калалаатикко (тушеная сельдь с картофелем).
Медицина
Основой финансирования медицины в стране являются налоги, если их недостаточно, муниципалитет имеет право на получение государственной субсидии. Поэтому стандартное лечение для граждан страны и постоянно проживающих в ней иностранцев практически бесплатно, так как оплачивается государством. Медицинское обслуживание проводится в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения, а подготовка и лицензирование врачей осуществляется также по правилам ВОЗ. Чтобы выучиться на врача в этой стране, требуется около 12 лет.
Получить бесплатный вариант медпомощи может любой житель, если у него есть полис. В том случае, если необходимы серьезные лабораторные и диагностические исследования, пациент должен обратиться в специальную университетскую клинику (их несколько в стране), это называется специализированной медицинской помощью, стоимость которой частично покрывает страховка, частично гражданин.
20 декабря 2021, 13:38ТуризмНазваны самые опасные для туристов страны в мире
Важно также знать, что в Финляндии очень важно прийти вовремя на прием к врачу (это касается как бесплатного, так и платного лечения). В случае, если пациент не сможет на него попасть, то необходимо вовремя отменить визит, иначе будет выписан штраф.
Скорая помощь не бесплатна, ее можно вызвать по номеру 112, но машина приедет только в том случае, если есть угроза для жизни, счет за услуги приходит через несколько дней на почту и составляет около 20 евро.
Связь
Мобильная связь в стране достаточно высокого качества, в пределах городов повсеместно используется LTE. Туристам без прописки предлагаются prepaid-тарифы, такую предоплаченную сим-карту можно приобрести без заключения договора и абонентской платы. Наиболее популярные финские операторы DNA, Saunalahti и Sonera.
Безопасность
Это страна с низким уровнем преступности. Туристу можно не беспокоиться за собственную безопасность, достаточно соблюдать простые правила поведения: ценные вещи хранить в сейфе отеля, с собой иметь удостоверение личности и визу. Передвигаться проще всего на такси, которую можно вызвать по телефону или взять на специальной стоянке. Полиция Финляндии не только следит за безопасностью граждан, но и требует от туриста соблюдения закона. Поэтому не стоит забывать, что здесь запрещено курить в общественных местах, а продажа алкоголя в барах заканчивается в 1:30.
Достопримечательности
Крепости, соборы, древние руины, церкви и музеи - это лишь малое количество того, на что можно посмотреть в Финляндии. Начинать осмотр можно с Хельсинки, это основательный и старинный город с современными развлечениями. туристу стоит обязательно посетить:
Рынок на набережной Хельсинки
1. Рыночная площадь в Хельсинки. В выходные дни там очень многолюдно, на городском рынке можно приобрести все, что угодно, поесть традиционной еды и выпить чашечку кофе, любуясь на набережную или фонтан "Морская нимфа".
2. Морская крепость Свеаборг. Была возведена в 1748 году, сегодня там на всех экспонатах есть надписи на русском языке.
3. Успенский собор. Огромный, роскошный и респектабельный с фасадом из красного кирпича и покрытыми медью куполами.
4. Озеро Оулуярви. Это четвертое по размеру озеро в стране, а на его поверхности можно насчитать более 500 островков.
5. Парк Пююникки обладает необычным рельефом, он усыпан буграми и неровностями, но пешие маршруты все же организованы.
Где остановиться
В стране есть большое количество хостелов и недорогих отелей, для туристов с деньгами - роскошные гостиницы и отдельные коттеджи. Любители отдохнуть на природе могут воспользоваться кемпингами, большинство из которых открыто летом, но есть и работающие в зимний сезон. Активно расширяется частный бизнес: можно снять как квартиру, комнату, так и спальное место. Если есть желание подработать, можно получить жилье и еду в обмен на работу и помощь по дому. Рабочий день длится 4-5 часов, остальное время можно посвятить осмотру достопримечательностей и знакомству со страной.
28 ноября 2019, 17:32Удмуртская РеспубликаУдмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма
Правила поведения в стране
Финны очень уважают личное пространство, не стоит приближаться близко к незнакомому человеку, пользоваться резким парфюмом, громко разговаривать и называть собеседника по имени (так как это может быть расценено как намек на более близкие отношения). Финны никогда не ловят такси на дороге и всегда предупреждают о точном времени своего прибытия. При знакомстве с финном принято пожимать руку (как мужчине, так и женщине), местные жители любят, когда при общении им смотрят в глаза, так как верят в то, что глаза могут многое рассказать о человеке. Поэтому открытый взгляд считается искренним. К собственным обещаниям важно относиться ответственно, финны всегда стараются их выполнять и ждут того же от другой стороны.