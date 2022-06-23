https://ria.ru/20220623/finlyandiya-1797624806.html

Финляндия: природа, культура, история — краткий гид по стране

Финляндия: столица, население страны, расположение на карте, история, флаг

Финляндия: природа, культура, история — краткий гид по стране

Финляндия — страна на севере Европы. История возникновения, расположение ее территории на карте мира, государственный флаг и столица государства, какие... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:45

2022-06-23T18:45

2022-06-23T18:45

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Финляндия — страна на севере Европы. История возникновения, расположение ее территории на карте мира, государственный флаг и столица государства, какие достопримечательности посмотреть туристу в 2022 году, особенности местного населения, культура и традиции финнов, — в материале РИА Новости.ФинляндияСтрана в Северной Европе, официальное название – Финляндская республика (фин. Suomen tasavalta), сами жители называют ее Суоми.Общие сведенияСчитается, что первые люди на этой территории появились приблизительно 10000 лет назад. Большую часть своей истории (600 лет) Финляндия находилась под юрисдикцией Швеции, жители занимались земледелием, рыболовством, разведением оленей и охотой на внушительной лесной территории, которая расположена в центральной части страны. Суоми была восточным форпостом Швеции, которая с XVI века доминировала в регионе Балтийского моря, а с XVII века - была довольно крупным игроком на европейской сцене. Но после Великой Северной войны (1700–1721 гг.) эта роль перешла от Швеции к России, что и повлияло на судьбу Финляндии. В результате Фридрихсгамского мира в сентябре 1809 года она была присоединена к Российской империи, получив название Великого княжества Финляндского, однако сохранила лютеранскую церковь, административную культуру, правительство. В 1917 году, когда Россия погрузилась в разруху и хаос, парламент Финляндии объявил страну независимой республикой, какой она и является по сегодняшний день.СтолицаИзначально столицей был основанный в начале XIII века город-порт Турку. Но в 1812 году, по указу российского императора Александра I, этот статус получил Хельсинки. Он расположен на юге страны на берегу Финского залива и включает в себя 315 островов, а треть территории города занимают парки. Центр - Сенатская площадь, на которой стоит старинный собор Святого Николая, одни из самых посещаемых туристами мест - Рыночная площадь, улица Эспланаде, на которой находится много магазинов, бутиков, баров и ресторанов. В столице Финляндии находится Хельсинкский университет, занимающий одно из лидирующих мест в Европе, и главный музыкальный вуз страны - академия имени Сибелиуса.ФлагНа флаге Финляндии изображен скандинавский крест (синий крест на белом фоне), встречающийся также на государственной символике Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. Официально он был закреплен в 1918 году. Есть государственный флаг (с изображением герба в центральном квадрате на пересечении креста) и национальный (без герба). Существуют особые дни, когда флаг обязательно вывешивается по всей стране.ПлощадьТреть всей территории Суоми находится за полярным кругом.Общая площадь — 337 030 кв. км, в том числе:Протяженность сухопутных границ - 2628 км.ВалютаПока Финляндия находилась под юрисдикцией Швеции, денежной единицей был риксдалер (шведский талер). После вхождения в состав России финны пользовались русскими рублями, а в 1860 году в стране появилась собственная денежная единица - финляндская марка, которая имела хождение до 2002 года. На данный момент официальной валютой является евро.ГеографияБлагодаря влиянию Гольфстрима (теплого течения в Атлантическом океане) Финляндия находится в более выгодных условиях, чем остальные территории, находящиеся на тех же широтах (например, части Аляски и Сибири, соответствующие северу этой страны, находятся в зоне многолетней мерзлоты).Расположение на картеСтрана располагается на 64° северной широты и на 26° восточной долготы. Искать ее нужно в северной части Европейского континента, северо-западная часть Финляндии находится на Скандинавском полуострове.С кем граничитСуоми омывается водами Финского и Ботнического заливов Балтийского моря и имеет границы с:Часовой поясНа всей территории один часовой пояс - UTC +2, который соответствует восточноевропейскому времени, всемирное координированное время (UTС) Финляндия летом опережает на три, а зимой на два часа.КлиматУмеренно холодный, субарктический климат, который смягчается благодаря Гольфстриму и наличию большого количества озер. Осадки выпадают в течение всего года, преобладают западные ветра. Средняя температура на юге страны летом +17°(может подниматься до +30°), зимой -14°, на севере соответственно +14° и -14° (может опускаться до -50°). Например, самая низкая температура в Лапландии наблюдалась в январе 1999 года и составляла -51,5°, а самая высокая - в Северной Карелии - в июле 2010-го (+37,2°).Финляндия - северная страна, в ней есть белые и полярные ночи. В Хельсинки на Рождество солнце светит меньше шести часов в день, темное время финны называют отдельным словом - "каамос".ПриродаБолее 70% территории страны занимают хвойные леса, в которых создано 37 национальных парков. Большое количество озер и болот (более 60 тысяч), гор и скалистых проливов между островами создает национальный колорит. Благодаря протяженной тайге животный мир разнообразен: бурые медведи, волки, лисы, лоси, рыси, горностаи, зайцы и пр. Одних только видов птиц насчитывается более 300, а реки и озера богаты судаком, камбалой, лососем, форелью, корюшкой, окунем и щукой. Финны очень ответственно относятся к своей природе и принимают все меры для ее сохранения.ЛандшафтВ Финляндии преобладают равнины, самая высокая точка, гора Халти в Лапландии, находится на 1328 км над уровнем моря. Из-за сильной расчлененности береговой линии, присутствует множество небольших скалистых шхер, благоприятных для судоходства.Крупные городаПлотность населения в Суоми небольшая. Больше всего людей в Хельсинки (около 650 тысяч), за ним следуют пять городов с населением около 200 тысяч жителей, остальные колеблются от 45 до 150 тысяч. Пять самых больших городов Финляндии:Как добратьсяДобраться из России в Финляндию можно различными видами транспорта.Передвижение по странеТранспортная система Финляндии хорошо развита, в любой уголок страны можно легко добраться.НаселениеПо мере удаления от побережья плотность населения уменьшается, а в северных районах она минимальна. На начало 2022 года в стране проживало приблизительно 5 591 854 человека, что соответствует 118 месту в мире. Этнические финны составляют 90%, шведы - 9%, саамы - около 2,5 тысячи человек, другие национальности - менее 1%.ЯзыкиДолгое время официальным языком считался шведский, финский стал государственным лишь в 1883 году. Жители страны говорят на этих двух языках, но большинство молодых людей хорошо знают английский.РелигииПодавляющее большинство жителей - христиане (81,6%), за ними следуют атеисты (17,6%) и приверженцы ислама (0,8%).Административное делениеДо 1997 года в стране сохранялось административное деление, принятое еще в 1831 году, когда Финляндия была в составе Российской империи: по нему она делилась на 13 губерний, а после войн 1939, 1941-45 годов, когда Выборгская губерния отошла Советскому Союзу, - на 12.В 1997 году территориально-административные единицы были укрупнены и теперь их шесть: Восточная, Западная, Южная Финляндии, Лапландия, Оулу, Аландские острова. Губернии разбиты на 20 провинций, которые состоят из 74 субпровинций, поделенных в свою очередь на коммуны, которых на сегодняшний день насчитывается 432 штуки.Государственное устройствоПо форме государственного правления Финляндия является республикой.Форма правленияПо словам Алексея Иглина, доцента департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидата юридических наук, действующая конституция Финляндии вступила в силу в 2000 году и включает 13 глав и 131 параграф. Эксперт рассказал о действующих формах правления в стране:Кроме того, в конституции Финляндии обозначены обязательства в отношении актов Европейского Союза, в частности, парламент рассматривает проекты таких нормативно-правовых актов и договоров, решения по которым принимаются в Европейском Союзе и которые согласно конституции вообще отнесены к ведению парламента.Проект рассматривается Большой комиссией и, как правило, одной или несколькими иными комиссиями, которые дают Большой комиссии свои отзывы. Проект, входящий в сферу внешней политики или политики безопасности, рассматривается комиссией по иностранным делам. В случае необходимости Большая комиссия или комиссия по иностранным делам могут дать отзыв о проекте Государственному совету. Тот обязан извещать соответствующие комиссии о рассмотрении вопроса в Европейском Союзе.Политические партииМногопартийная система существует в стране уже более ста лет. К наиболее крупным партиям Финляндии относятся:Государство выплачивает партиям денежную поддержку, пропорциональную количеству занимаемых мест в парламенте. Из этих средств партии оплачивают расходы по выборам.ЭкономикаЭкономика в Финляндии развивается стабильно. К основным ее сферам относятся:ПромышленностьГлавными промышленными центрами страны являются: Хельсинки, Нокия, Расеборг, Соданкюля, Эспоо. Львиную долю производства Финляндии занимают металлургия и машиностроение, за ними следует телекоммуникационное оборудование. В стране производится самая различная продукция, зарекомендовавшая себя в том числе и за рубежом:Сельское хозяйствоСельское хозяйство опирается на малые фермерские хозяйства, в стране их насчитывается более 70 тысяч, средняя площадь частной фермы - около 11 га, в Финляндии очень развито животноводство, поэтому значительная часть посевных площадей засаживается кормовыми культурами (в первую очередь это овес и ячмень). Причем ячмень выращивается даже в Лапландии. На рожь и пшеницу отведено около 10% пахотных земель, причем на яровую пшеницу приходится 60-65 % от всего сбора, а на долю ржи - 40-35%. Помимо зерновых финны занимаются культивированием картофеля и сахарной свеклы. Сельское хозяйство Финляндии полностью обеспечивает потребности своих граждан в продуктах животноводства, птицеводства и зерне. Для реализации своих продуктов финские фермеры объединяются в сбытовые кооперативы, ярким примером которых является Валио, который выпускает более тысячи наименований молочных продуктов.ТуризмТуризм занимает заметное место в экономике Финляндии. В отрасли занято более 170 тысяч человек, государство постоянно разрабатывает и совершенствует стратегии развития туристической отрасли.Привлекательны для туристов необычная природа Суоми. Здесь нет большого количества отдыхающих, как на популярных курортах мира, но для тех, кто ценит умеренный климат, тишину и свободные пляжи, - Финляндия лучший выбор. В стране много мест, где можно заняться зимними видами спорта и большое количество горнолыжных центров (самые популярные из них Химос, Салла, Рука, Леви, Юлляс), а Лапландия привлекает катанием на северных оленях и северным сиянием. Практически каждые выходные в стране проводятся различные мероприятия: фестивали, праздники, спортивные мероприятия и концерты.НалогообложениеОсновную часть казны составляют налоговые платежи с населения, которые подразделяются на прямые и косвенные.Прямые:Косвенные:Иностранные граждане, приезжающие на сезонные работы, также оплачивают налог в государственную казну по упрощенной или прогрессивной системе. Как и в других развитых странах, в Финляндии есть налог на наследство, который зависит от степени родства наследников и суммы наследства.НаукаВедущим научно-исследовательским институтом в стране является государственный Центр технических исследований, в котором трудятся более 2500 сотрудников. Финляндия уделяет большое внимание развитию технопарков, которые призваны упрощать взаимодействие ученых и промышленности.КультураНа культуру страны повлияло долгое пребывание в составе Швеции, современные финны чтят и уважают национальные традиции и ценности.ЛитератураОдним из всемирно известных финских литературных произведений является Калевала, карело-финский поэтический эпос. В стране даже существует особый праздник в честь этого произведения, который отмечается ежегодно 28 февраля костюмированными шествиями и постановками.Самый известный и почитаемый в Финляндии поэт, швед по происхождению - Йохан Людвиг Рунеберг, автор государственного гимна, его день рождения 5 февраля также является национальным праздником, а национальным символом принято считать произведение финского писателя Алексиса Киви "Семеро братьев", в котором рассказывается о братьях-сиротах, решивших бросить вызов общественным порядкам и уйти жить в лес. Нельзя не упомянуть и сборник сказок о муми-троллях финской писательницы Туве Янссон, вышедший в 1945-1970 годах, который с удовольствием читают дети всего мира.МузыкаК наиболее древним традициям относятся пастушьи ауканья, наигрыши на берестяных рожках, дудках и народные песни ёйку (свободные импровизации речитативного склада), в которых отражается самобытный характер и традиции финского народа. Светская музыкальная культура начала развиваться в Финляндии с конца 18 века, когда город Турку стал крупнейшим культурным центром страны. К известным финским исполнителям относятся: Р. Каянус, Г. Шнефохт, А. Ярнефельт (дирижеры), К. Экман, Э. Линко, И. Ханникайнен (пианисты),К. Экман, Э. Линко, И. Ханникайнен (скрипачи), Ф. Форстен, X. Линдберг, К. Борг, И. Экман, М. Ярнефельт-Пальмгрен (вокалисты).Финская Ассоциация композиторов существует с 1945 года, на данный момент музыкальная жизнь сосредоточена в большей степени в Хельсинки, где работают крупнейшие музыкальные коллективы и исполнители. Также Финляндия является одной из самых представительных стран на мировой хард-рок-сцене.КиноПринцип финской кинематографии - найти что-то уникальное, принадлежащее только Финляндии и ее национальной памяти, но все же интересное для всего человечества. Кино пришло в Финляндию в 1907 году, когда был снят первый игровой фильм "Самогонщики", а в 1931 вышло первое звуковое кино, где слышны не только звуки и музыка, но и диалоги: "Невеста лесоруба" режиссера Эркки Кару. На протяжении своей долгой истории финский кинематограф переживал упадок и волны подъема, сегодня на него влияет и поддерживает государство, доля национальных фильмов в прокате составляет около 25%, финны любят и уважают свое искусство и с удовольствием приходят смотреть кино, созданное соотечественниками.КухняТрадиционная финская кухня похожа на блюда большинства северных стран: сытная и простая. Здесь любят блюда из рыбы озерной и морской, мясо оленей, лосей, часто приправленное грибами, брусникой и клюквой. Из ягод готовят различные гарниры, соусы, желе. Уважают и любят финны кофе (которое хорошо умеют готовить) и пиво. Некачественного пенного напитка в стране найти невозможно. Наиболее популярные финские блюда:МедицинаОсновой финансирования медицины в стране являются налоги, если их недостаточно, муниципалитет имеет право на получение государственной субсидии. Поэтому стандартное лечение для граждан страны и постоянно проживающих в ней иностранцев практически бесплатно, так как оплачивается государством. Медицинское обслуживание проводится в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения, а подготовка и лицензирование врачей осуществляется также по правилам ВОЗ. Чтобы выучиться на врача в этой стране, требуется около 12 лет.Получить бесплатный вариант медпомощи может любой житель, если у него есть полис. В том случае, если необходимы серьезные лабораторные и диагностические исследования, пациент должен обратиться в специальную университетскую клинику (их несколько в стране), это называется специализированной медицинской помощью, стоимость которой частично покрывает страховка, частично гражданин.Важно также знать, что в Финляндии очень важно прийти вовремя на прием к врачу (это касается как бесплатного, так и платного лечения). В случае, если пациент не сможет на него попасть, то необходимо вовремя отменить визит, иначе будет выписан штраф.Скорая помощь не бесплатна, ее можно вызвать по номеру 112, но машина приедет только в том случае, если есть угроза для жизни, счет за услуги приходит через несколько дней на почту и составляет около 20 евро.СвязьМобильная связь в стране достаточно высокого качества, в пределах городов повсеместно используется LTE. Туристам без прописки предлагаются prepaid-тарифы, такую предоплаченную сим-карту можно приобрести без заключения договора и абонентской платы. Наиболее популярные финские операторы DNA, Saunalahti и Sonera.БезопасностьЭто страна с низким уровнем преступности. Туристу можно не беспокоиться за собственную безопасность, достаточно соблюдать простые правила поведения: ценные вещи хранить в сейфе отеля, с собой иметь удостоверение личности и визу. Передвигаться проще всего на такси, которую можно вызвать по телефону или взять на специальной стоянке. Полиция Финляндии не только следит за безопасностью граждан, но и требует от туриста соблюдения закона. Поэтому не стоит забывать, что здесь запрещено курить в общественных местах, а продажа алкоголя в барах заканчивается в 1:30.ДостопримечательностиКрепости, соборы, древние руины, церкви и музеи - это лишь малое количество того, на что можно посмотреть в Финляндии. Начинать осмотр можно с Хельсинки, это основательный и старинный город с современными развлечениями. туристу стоит обязательно посетить:1. Рыночная площадь в Хельсинки. В выходные дни там очень многолюдно, на городском рынке можно приобрести все, что угодно, поесть традиционной еды и выпить чашечку кофе, любуясь на набережную или фонтан "Морская нимфа".2. Морская крепость Свеаборг. Была возведена в 1748 году, сегодня там на всех экспонатах есть надписи на русском языке.3. Успенский собор. Огромный, роскошный и респектабельный с фасадом из красного кирпича и покрытыми медью куполами.4. Озеро Оулуярви. Это четвертое по размеру озеро в стране, а на его поверхности можно насчитать более 500 островков.5. Парк Пююникки обладает необычным рельефом, он усыпан буграми и неровностями, но пешие маршруты все же организованы.Где остановитьсяВ стране есть большое количество хостелов и недорогих отелей, для туристов с деньгами - роскошные гостиницы и отдельные коттеджи. Любители отдохнуть на природе могут воспользоваться кемпингами, большинство из которых открыто летом, но есть и работающие в зимний сезон. Активно расширяется частный бизнес: можно снять как квартиру, комнату, так и спальное место. Если есть желание подработать, можно получить жилье и еду в обмен на работу и помощь по дому. Рабочий день длится 4-5 часов, остальное время можно посвятить осмотру достопримечательностей и знакомству со страной.Правила поведения в странеФинны очень уважают личное пространство, не стоит приближаться близко к незнакомому человеку, пользоваться резким парфюмом, громко разговаривать и называть собеседника по имени (так как это может быть расценено как намек на более близкие отношения). Финны никогда не ловят такси на дороге и всегда предупреждают о точном времени своего прибытия. При знакомстве с финном принято пожимать руку (как мужчине, так и женщине), местные жители любят, когда при общении им смотрят в глаза, так как верят в то, что глаза могут многое рассказать о человеке. Поэтому открытый взгляд считается искренним. К собственным обещаниям важно относиться ответственно, финны всегда стараются их выполнять и ждут того же от другой стороны.

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Алёна Пава

финляндия, хельсинки, в мире, туризм, новости - туризм