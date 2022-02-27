https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775318950.html

СМИ: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

СМИ: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний, заявил в интервью телеканалу Fox News посол Финляндии в США Микко Хаутала. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:37

2022-02-27T01:37

2022-02-27T01:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний, заявил в интервью телеканалу Fox News посол Финляндии в США Микко Хаутала.Эту же информацию опубликовало финское специализированное авиационное издание lentoposti.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775318393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, финляндия