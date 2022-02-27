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СМИ: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний
СМИ: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний
Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний, заявил в интервью телеканалу Fox News посол Финляндии в США Микко Хаутала. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:37
2022-02-27T01:37
в мире
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний, заявил в интервью телеканалу Fox News посол Финляндии в США Микко Хаутала.Эту же информацию опубликовало финское специализированное авиационное издание lentoposti.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.
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в мире, россия, финляндия
01:37 27.02.2022
 
СМИ: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

Fox News: Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний, заявил в интервью телеканалу Fox News посол Финляндии в США Микко Хаутала.
"Посол Финляндии в США сказал мне… Финляндия готовится - как и Евросоюз - блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций", - написала журналистка FOX News Джеки Хейнрих (Jacqui Heinrich) в Twitter.
Эту же информацию опубликовало финское специализированное авиационное издание lentoposti.
Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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