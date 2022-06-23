09:14 23.06.2022 (обновлено: 10:08 23.06.2022)
Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол
Посол Филиппин в России Байлен надеется на визит Путина в страну
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Маниле надеются, что президент России Владимир Путин сможет посетить Филиппины, визит можно было бы приурочить к годовщине установления дипломатических отношений между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.
"Мы надеемся, так как (бывший президент Родриго – ред.) Дутерте уже приезжал в Россию для встречи с Путиным в 2017 и в 2019 годах, что теперь российский президент приедет с ответным визитом в Манилу до 2026 года или в 2026 году. Я думаю, что и Фердинанд Маркос-младший будет очень рад посетить Россию. Так что это один из вопросов, над которым мы продолжаем работать, и это будет одним из главных показателей уровня развития наших двусторонних отношений", - сказал дипломат.
Он напомнил, что в 2026 году страны будут отмечать 50-летие с момента установления дипломатических отношений.
"В 1976 году президент Фердинанд Маркос-старший (отец избранного президента - ред.) приезжал в СССР. И когда российский посол Марат Павлов встречался с Фердинандом Маркосом-младшим, он показал ему фотографию, на которой изображены его отец и первая леди Имельда Маркос, она, кстати, лично застала избрание своего сына новым президентом. Я думаю, к 2026 году времена будут более подходящие, россияне могут испытывать некоторый оптимизм, филиппинцы тоже, и к 2026 году все наладится, и 50-летие наших отношений ознаменуется рядом двусторонних визитов", - отметил Байлен.