https://ria.ru/20220623/filippiny-1797466700.html

Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол

Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол - РИА Новости, 23.06.2022

Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол

В Маниле надеются, что президент России Владимир Путин сможет посетить Филиппины, визит можно было бы приурочить к годовщине установления дипломатических... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:14

2022-06-23T09:14

2022-06-23T10:08

в мире

владимир путин

манила

фердинанд маркос

филиппины

игорь байлен (посол филиппин в россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Маниле надеются, что президент России Владимир Путин сможет посетить Филиппины, визит можно было бы приурочить к годовщине установления дипломатических отношений между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен."Мы надеемся, так как (бывший президент Родриго – ред.) Дутерте уже приезжал в Россию для встречи с Путиным в 2017 и в 2019 годах, что теперь российский президент приедет с ответным визитом в Манилу до 2026 года или в 2026 году. Я думаю, что и Фердинанд Маркос-младший будет очень рад посетить Россию. Так что это один из вопросов, над которым мы продолжаем работать, и это будет одним из главных показателей уровня развития наших двусторонних отношений", - сказал дипломат.Он напомнил, что в 2026 году страны будут отмечать 50-летие с момента установления дипломатических отношений."В 1976 году президент Фердинанд Маркос-старший (отец избранного президента - ред.) приезжал в СССР. И когда российский посол Марат Павлов встречался с Фердинандом Маркосом-младшим, он показал ему фотографию, на которой изображены его отец и первая леди Имельда Маркос, она, кстати, лично застала избрание своего сына новым президентом. Я думаю, к 2026 году времена будут более подходящие, россияне могут испытывать некоторый оптимизм, филиппинцы тоже, и к 2026 году все наладится, и 50-летие наших отношений ознаменуется рядом двусторонних визитов", - отметил Байлен.Читайте полный текст интервью >>>

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манила

филиппины

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Влада Копылова

в мире, владимир путин, манила, фердинанд маркос, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии)