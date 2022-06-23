Рейтинг@Mail.ru
Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/filippiny-1797466700.html
Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол
Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол - РИА Новости, 23.06.2022
Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол
В Маниле надеются, что президент России Владимир Путин сможет посетить Филиппины, визит можно было бы приурочить к годовщине установления дипломатических... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:14
2022-06-23T10:08
в мире
владимир путин
манила
фердинанд маркос
филиппины
игорь байлен (посол филиппин в россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Маниле надеются, что президент России Владимир Путин сможет посетить Филиппины, визит можно было бы приурочить к годовщине установления дипломатических отношений между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен."Мы надеемся, так как (бывший президент Родриго – ред.) Дутерте уже приезжал в Россию для встречи с Путиным в 2017 и в 2019 годах, что теперь российский президент приедет с ответным визитом в Манилу до 2026 года или в 2026 году. Я думаю, что и Фердинанд Маркос-младший будет очень рад посетить Россию. Так что это один из вопросов, над которым мы продолжаем работать, и это будет одним из главных показателей уровня развития наших двусторонних отношений", - сказал дипломат.Он напомнил, что в 2026 году страны будут отмечать 50-летие с момента установления дипломатических отношений."В 1976 году президент Фердинанд Маркос-старший (отец избранного президента - ред.) приезжал в СССР. И когда российский посол Марат Павлов встречался с Фердинандом Маркосом-младшим, он показал ему фотографию, на которой изображены его отец и первая леди Имельда Маркос, она, кстати, лично застала избрание своего сына новым президентом. Я думаю, к 2026 году времена будут более подходящие, россияне могут испытывать некоторый оптимизм, филиппинцы тоже, и к 2026 году все наладится, и 50-летие наших отношений ознаменуется рядом двусторонних визитов", - отметил Байлен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220623/torgovlya-1797450593.html
манила
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_504:0:2564:1545_1920x0_80_0_0_05213ac0b6ce33cdade4be12f7d05717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, манила, фердинанд маркос, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии)
09:14 23.06.2022 (обновлено: 10:08 23.06.2022)
 
Путина ждут с визитом на Филиппинах, сообщил посол

Посол Филиппин в России Байлен надеется на визит Путина в страну

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Маниле надеются, что президент России Владимир Путин сможет посетить Филиппины, визит можно было бы приурочить к годовщине установления дипломатических отношений между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.
"Мы надеемся, так как (бывший президент Родриго – ред.) Дутерте уже приезжал в Россию для встречи с Путиным в 2017 и в 2019 годах, что теперь российский президент приедет с ответным визитом в Манилу до 2026 года или в 2026 году. Я думаю, что и Фердинанд Маркос-младший будет очень рад посетить Россию. Так что это один из вопросов, над которым мы продолжаем работать, и это будет одним из главных показателей уровня развития наших двусторонних отношений", - сказал дипломат.
Он напомнил, что в 2026 году страны будут отмечать 50-летие с момента установления дипломатических отношений.
"В 1976 году президент Фердинанд Маркос-старший (отец избранного президента - ред.) приезжал в СССР. И когда российский посол Марат Павлов встречался с Фердинандом Маркосом-младшим, он показал ему фотографию, на которой изображены его отец и первая леди Имельда Маркос, она, кстати, лично застала избрание своего сына новым президентом. Я думаю, к 2026 году времена будут более подходящие, россияне могут испытывать некоторый оптимизм, филиппинцы тоже, и к 2026 году все наладится, и 50-летие наших отношений ознаменуется рядом двусторонних визитов", - отметил Байлен.
Читайте полный текст интервью >>>
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
04:37
Филиппины хотят подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
 
В миреВладимир ПутинМанилаФердинанд МаркосФилиппиныИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала