https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797602474.html

Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон

Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон - РИА Новости, 23.06.2022

Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон

Молдавия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако через несколько лет ЕС может прекратить свое существование, считает экс-президент республики... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:48

2022-06-23T15:48

2022-06-23T15:49

в мире

молдавия

евросоюз

игорь додон

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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Молдавия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако через несколько лет ЕС может прекратить свое существование, считает экс-президент республики Игорь Додон."Я думаю, что Молдавия получит статус кандидата на вступление в ЕС, думаю, что власти уже готовят заявления об "историческом дне". Я не думаю, что Молдавия станет членом ЕС в ближайшее время, возможно, что и ЕС не будет в ближайшие пять - восемь - десять лет", - заявил Додон журналистам.Он отметил, что в Болгарии было отправлено в отставку проевропейское правительство, политические кризисы будут и в других странах, поэтому "падение" может грозить и другим кабминам.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

молдавия

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Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз, игорь додон