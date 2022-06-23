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Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон - РИА Новости, 23.06.2022
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Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон
Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон - РИА Новости, 23.06.2022
Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон
Молдавия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако через несколько лет ЕС может прекратить свое существование, считает экс-президент республики... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:48
2022-06-23T15:49
в мире
молдавия
евросоюз
игорь додон
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Молдавия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако через несколько лет ЕС может прекратить свое существование, считает экс-президент республики Игорь Додон."Я думаю, что Молдавия получит статус кандидата на вступление в ЕС, думаю, что власти уже готовят заявления об "историческом дне". Я не думаю, что Молдавия станет членом ЕС в ближайшее время, возможно, что и ЕС не будет в ближайшие пять - восемь - десять лет", - заявил Додон журналистам.Он отметил, что в Болгарии было отправлено в отставку проевропейское правительство, политические кризисы будут и в других странах, поэтому "падение" может грозить и другим кабминам.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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в мире, молдавия, евросоюз, игорь додон
15:48 23.06.2022 (обновлено: 15:49 23.06.2022)
 
Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон

Экс-президент Молдавии Додон: Евросоюз скоро может прекратить свое существование

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Молдавия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако через несколько лет ЕС может прекратить свое существование, считает экс-президент республики Игорь Додон.
"Я думаю, что Молдавия получит статус кандидата на вступление в ЕС, думаю, что власти уже готовят заявления об "историческом дне". Я не думаю, что Молдавия станет членом ЕС в ближайшее время, возможно, что и ЕС не будет в ближайшие пять - восемь - десять лет", - заявил Додон журналистам.
Он отметил, что в Болгарии было отправлено в отставку проевропейское правительство, политические кризисы будут и в других странах, поэтому "падение" может грозить и другим кабминам.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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