https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797602474.html
Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон
Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон - РИА Новости, 23.06.2022
Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон
Молдавия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако через несколько лет ЕС может прекратить свое существование, считает экс-президент республики... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:48
2022-06-23T15:48
2022-06-23T15:49
в мире
молдавия
евросоюз
игорь додон
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Молдавия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако через несколько лет ЕС может прекратить свое существование, считает экс-президент республики Игорь Додон."Я думаю, что Молдавия получит статус кандидата на вступление в ЕС, думаю, что власти уже готовят заявления об "историческом дне". Я не думаю, что Молдавия станет членом ЕС в ближайшее время, возможно, что и ЕС не будет в ближайшие пять - восемь - десять лет", - заявил Додон журналистам.Он отметил, что в Болгарии было отправлено в отставку проевропейское правительство, политические кризисы будут и в других странах, поэтому "падение" может грозить и другим кабминам.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, игорь додон
15:48 23.06.2022 (обновлено: 15:49 23.06.2022)
Евросоюз скоро может исчезнуть, считает Додон
Экс-президент Молдавии Додон: Евросоюз скоро может прекратить свое существование