12:10 23.06.2022 (обновлено: 12:47 23.06.2022)
В офисе Зеленского заявили о готовности выполнять план по вступлению в ЕС
Глава офиса Зеленского Ермак: Киев готов выполнять план для переговоров о вступлении в ЕС
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план от Еврокомиссии для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС.
"Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата. Но наша четкая цель - полноценное членство в ЕС. И мы будем готовы начать выполнение плана от Еврокомиссии для начала переговоров об этом", - написал Ермак в Telegram-канале.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.