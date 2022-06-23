https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797523594.html

В офисе Зеленского заявили о готовности выполнять план по вступлению в ЕС

В офисе Зеленского заявили о готовности выполнять план по вступлению в ЕС - РИА Новости, 23.06.2022

В офисе Зеленского заявили о готовности выполнять план по вступлению в ЕС

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план от Еврокомиссии для начала переговоров о полноправном членстве РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:10

2022-06-23T12:10

2022-06-23T12:47

в мире

украина

евросоюз

андрей ермак

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев готов начать выполнять план от Еврокомиссии для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС."Ждем зеленый свет, Украина заслужила статус кандидата. Но наша четкая цель - полноценное членство в ЕС. И мы будем готовы начать выполнение плана от Еврокомиссии для начала переговоров об этом", - написал Ермак в Telegram-канале.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, андрей ермак