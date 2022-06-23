https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797513293.html

В Совфеде назвали условие нормализации отношений России и Евросоюза

В Совфеде назвали условие нормализации отношений России и Евросоюза - РИА Новости, 23.06.2022

В Совфеде назвали условие нормализации отношений России и Евросоюза

Кредит доверия России к "цивилизованной Европе" иссяк, нормализация отношений может начинаться только после изменения риторики и отмены всех антироссийских... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:48

2022-06-23T11:48

2022-06-23T11:48

в мире

россия

евросоюз

совет федерации рф

андрей климов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Кредит доверия России к "цивилизованной Европе" иссяк, нормализация отношений может начинаться только после изменения риторики и отмены всех антироссийских санкций, введенных с 2013 года, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."На мой взгляд подлинная нормализация может начинаться исключительно после отмены всех антироссийских рестрикций, введённых в период с 2013. Одновременно Евросоюз обязан радикально изменить свою риторику в отношении нашего Отечества. Тема спецоперации (на Украине) не может быть в центре переговоров ЕС-РФ. Это не их дело от слова вообще", - написал политик в своем Telegram-канале.Кроме того, страны ЕС должны незамедлительно и полностью остановить поставки любых видов оружия и боеприпасов на Украину, убрать оттуда своих военных советников, наёмников, шпионов и диверсантов, подчеркнул сенатор. "Они на это ещё не готовы? Значит нам пока не о чем разговаривать по существу. В любом случае прежних отношений к Евросоюзу у суверенной России быть не должно", - уверен законодатель.Климов отметил, что несмотря на антироссийский пропагандистский шум и отдельные провокации от западных соседей, "мы получаем всё больше сигналов о желании политиков ключевых стран ЕС (Польша, Прибалтика, Болгария, Румыния и тому подобные к ним не относятся) свести созданный с их же соучастием кризис между ЕС и РФ к "игре с нулевой суммой". "После явного провала предусмотренной законом США антироссийской санкционной авантюры с участием европейских вассалов Вашингтона, Евросоюз рискует более, чем когда-либо в его истории. По самым скромным подсчётам убытки в ЕС измеряются уже миллиардами евро ежедневно! А есть и сопутствующие проблемы вроде роста нежелательной миграции, госдолга, инфляции, безработицы", - добавил он.Но то, что происходит вокруг России, для россиян отнюдь не "игра", написал парламентарий. "Кредит нашего былого доверия "цивилизованной Европе" к 24 февраля иссяк, и, надеюсь, на многие годы вперёд, пока там не вырастет более мудрое, дружественное России и Русскому миру поколение руководителей, пока нынешние страны ЕС не получат реальную независимость от Вашингтона, пока русофобия не будет у них вне закона", - подчеркнул он.Климов отметил, что даже теперь Брюссель продолжает потакать опасным провокаторам-русофобам из Киева, Варшавы, Вильнюса. "Я уже не говорю о том, что провокационный лозунг верхушки ЕС о необходимой победе над нами "на поле боя" до сих пор ими не дезавуирован", - добавил политик. "В любом случае прежних отношений к Евросоюзу у суверенной России быть не должно", - уверен он.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220623/medvedev-1797479433.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, андрей климов, санкции в отношении россии