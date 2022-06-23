11:22 23.06.2022 (обновлено: 14:28 23.06.2022)
Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата
Премьер Албании Рама посоветовал Украине не питать иллюзий из-за статуса кандидата в ЕС
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС — Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
"Северная Македония — кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет", — заявил Рама перед началом заседания. Он указал также на позицию официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье, назвав ее "позором".
Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности, потому, что его блокировала Болгария. В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", страна в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.