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Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата - РИА Новости, 23.06.2022
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Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата
Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата - РИА Новости, 23.06.2022
Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата
Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС — Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:22
2022-06-23T14:28
в мире
албания
украина
евросоюз
эди рама
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС — Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.В Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы — прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине."Северная Македония — кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет", — заявил Рама перед началом заседания. Он указал также на позицию официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье, назвав ее "позором".Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности, потому, что его блокировала Болгария. В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", страна в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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в мире, албания, украина, евросоюз, эди рама
11:22 23.06.2022 (обновлено: 14:28 23.06.2022)
 
Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата

Премьер Албании Рама посоветовал Украине не питать иллюзий из-за статуса кандидата в ЕС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Албания Эди Рама
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премьер-министр Республики Албания Эди Рама. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС — Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
В Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы — прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию
"Северная Македония — кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет", — заявил Рама перед началом заседания. Он указал также на позицию официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье, назвав ее "позором".
Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности, потому, что его блокировала Болгария. В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", страна в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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