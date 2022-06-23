https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797503664.html

Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата

Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата - РИА Новости, 23.06.2022

Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата

Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС — Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:22

2022-06-23T11:22

2022-06-23T14:28

в мире

албания

украина

евросоюз

эди рама

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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита ЕС — Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.В Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы — прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине."Северная Македония — кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет", — заявил Рама перед началом заседания. Он указал также на позицию официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье, назвав ее "позором".Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности, потому, что его блокировала Болгария. В отношениях между Болгарией и Северной Македонией возникают сложности из-за разногласий по поводу "общего языка и истории", страна в этой связи отказалась утвердить рамки переговоров по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, албания, украина, евросоюз, эди рама