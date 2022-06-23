https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797539969.html

Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах

Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах - РИА Новости, 23.06.2022

Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах

Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских еврообондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:44

2022-06-23T12:44

2022-06-23T13:36

экономика

россия

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских еврообондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства."Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов <...> получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — уточняется в пресс-релизе.Ведомство считает обязательства исполненными в полном объеме.Минфин разместил эти выпуски евробондов в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно и потом несколько раз их доразмещал. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска Россия-2027 в объеме 2,5 миллиарда долларов и Россия-2047 в объеме семи миллиардов.Завтра казначейству предстоит выплатить купонный доход по выпуску Россия-2028 на сумму 159 миллионов долларов.Накануне Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат внешнего валютного долга, подразумевающего расчет в рублях. Индексация средств проводится по официальному курсу соответствующей валюты.

https://ria.ru/20220616/siluanov-1795786580.html

https://ria.ru/20220616/minfin-1795647364.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, министерство финансов рф (минфин россии)