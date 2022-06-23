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Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах - РИА Новости, 23.06.2022
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Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах - РИА Новости, 23.06.2022
Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских еврообондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:44
2022-06-23T13:36
экономика
россия
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских еврообондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства."Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года &lt;...&gt; средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов &lt;...&gt; получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — уточняется в пресс-релизе.Ведомство считает обязательства исполненными в полном объеме.Минфин разместил эти выпуски евробондов в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно и потом несколько раз их доразмещал. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска Россия-2027 в объеме 2,5 миллиарда долларов и Россия-2047 в объеме семи миллиардов.Завтра казначейству предстоит выплатить купонный доход по выпуску Россия-2028 на сумму 159 миллионов долларов.Накануне Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат внешнего валютного долга, подразумевающего расчет в рублях. Индексация средств проводится по официальному курсу соответствующей валюты.
https://ria.ru/20220616/siluanov-1795786580.html
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экономика, россия, сша, министерство финансов рф (минфин россии)
12:44 23.06.2022 (обновлено: 13:36 23.06.2022)
 
Минфин выплатил купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах

Минфин выплатил купоны по евробондам на 12,51 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских еврообондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов <...> получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — уточняется в пресс-релизе.
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Минфин разместил эти выпуски евробондов в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно и потом несколько раз их доразмещал. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска Россия-2027 в объеме 2,5 миллиарда долларов и Россия-2047 в объеме семи миллиардов.
Завтра казначейству предстоит выплатить купонный доход по выпуску Россия-2028 на сумму 159 миллионов долларов.
Накануне Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат внешнего валютного долга, подразумевающего расчет в рублях. Индексация средств проводится по официальному курсу соответствующей валюты.
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