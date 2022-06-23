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Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии
Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии - РИА Новости, 23.06.2022
Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии
Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, заявила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:26
2022-06-23T22:26
2022-06-23T22:26
грузия
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, заявила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после согласования саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдавии.Лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, после выполнения условий она сможет получить статус кандидата.Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "эти реформы, в первую очередь, нужны самим странам, это хорошо для их развития".
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грузия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен
Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии
Фон дер Ляйен заявила о необходимости реформ на Украине и в Молдавии для вступления в ЕС