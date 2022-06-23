https://ria.ru/20220623/es-1797706818.html

Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии

Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии - РИА Новости, 23.06.2022

Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии

Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, заявила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:26

2022-06-23T22:26

2022-06-23T22:26

грузия

еврокомиссия

евросоюз

в мире

украина

молдавия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, заявила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после согласования саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдавии.Лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, после выполнения условий она сможет получить статус кандидата.Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "эти реформы, в первую очередь, нужны самим странам, это хорошо для их развития".

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797630126.html

грузия

украина

молдавия

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грузия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен