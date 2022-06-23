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Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии - РИА Новости, 23.06.2022
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Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии
Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии - РИА Новости, 23.06.2022
Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии
Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, заявила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:26
2022-06-23T22:26
грузия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
украина
молдавия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, заявила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после согласования саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдавии.Лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, после выполнения условий она сможет получить статус кандидата.Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "эти реформы, в первую очередь, нужны самим странам, это хорошо для их развития".
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грузия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен
22:26 23.06.2022
 
Фон дер Ляйен объявила о "домашней работе" для Украины, Молдавии и Грузии

Фон дер Ляйен заявила о необходимости реформ на Украине и в Молдавии для вступления в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, заявила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после согласования саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдавии.
Лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, после выполнения условий она сможет получить статус кандидата.
"Украине, Молдавии и Грузии предстоит "домашняя работа" перед тем, как они перейдут к следующему этапу в процессе присоединения к Евросоюзу", - сказала она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "эти реформы, в первую очередь, нужны самим странам, это хорошо для их развития".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:54
Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС
 
ГрузияЕврокомиссияЕвросоюзВ миреУкраинаМолдавияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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