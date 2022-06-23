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Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220623/ermitazh-1797629833.html
Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США
Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США - РИА Новости, 23.06.2022
Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США
Государственный Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:53
2022-06-23T17:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Государственный Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США."Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Эрмитаж также сообщил, что к настоящему времени все экспонаты музея вернулись с выставок в Европе. С марта по июнь этого года Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме."В последние месяцы все зарубежные выставки завершились в срок, и в Эрмитаж вернулись около 700 произведений искусства... С момента обострения геополитической обстановки произведения из эрмитажного собрания вызывали особый интерес у огромного количества посетителей", - добавляет музей.Как отмечается в сообщении, Эрмитаж всегда был и будет активно представлен в музеях России.В настоящее время в центрах-спутниках Эрмитажа в России проходит ряд выставок. Осенью там произойдет традиционная смена выставок, приуроченная к Дням Эрмитажа. Намечены Дни Эрмитажа и во многих других городах России: Калуге, Владивостоке, Грозном, Иркутске, Оренбурге и других. Дни Эрмитажа будут сопровождаться культурно-просветительной программой: лекциями, семинарами, мастер-классами по реставрации, показами эрмитажных фильмов и VR-моделей.
https://ria.ru/20220621/kultura-1797063508.html
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эрмитаж (музей), культура, европа, россия, новости культуры, сша
16:53 23.06.2022 (обновлено: 17:16 23.06.2022)
 
Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США

Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США

© РИА Новости / Анжела БабенкоЗдание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Анжела Бабенко
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Государственный Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США.
"Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В Россию вернулись последние предметы Эрмитажа с экспозиции в Европе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 15:41Культура
В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа
Эрмитаж также сообщил, что к настоящему времени все экспонаты музея вернулись с выставок в Европе. С марта по июнь этого года Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме.
"В последние месяцы все зарубежные выставки завершились в срок, и в Эрмитаж вернулись около 700 произведений искусства... С момента обострения геополитической обстановки произведения из эрмитажного собрания вызывали особый интерес у огромного количества посетителей", - добавляет музей.
Как отмечается в сообщении, Эрмитаж всегда был и будет активно представлен в музеях России.
В настоящее время в центрах-спутниках Эрмитажа в России проходит ряд выставок. Осенью там произойдет традиционная смена выставок, приуроченная к Дням Эрмитажа. Намечены Дни Эрмитажа и во многих других городах России: Калуге, Владивостоке, Грозном, Иркутске, Оренбурге и других. Дни Эрмитажа будут сопровождаться культурно-просветительной программой: лекциями, семинарами, мастер-классами по реставрации, показами эрмитажных фильмов и VR-моделей.
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