https://ria.ru/20220623/ermitazh-1797629833.html

Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США

Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США - РИА Новости, 23.06.2022

Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США

Государственный Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:53

2022-06-23T16:53

2022-06-23T17:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Государственный Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США."Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Эрмитаж также сообщил, что к настоящему времени все экспонаты музея вернулись с выставок в Европе. С марта по июнь этого года Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме."В последние месяцы все зарубежные выставки завершились в срок, и в Эрмитаж вернулись около 700 произведений искусства... С момента обострения геополитической обстановки произведения из эрмитажного собрания вызывали особый интерес у огромного количества посетителей", - добавляет музей.Как отмечается в сообщении, Эрмитаж всегда был и будет активно представлен в музеях России.В настоящее время в центрах-спутниках Эрмитажа в России проходит ряд выставок. Осенью там произойдет традиционная смена выставок, приуроченная к Дням Эрмитажа. Намечены Дни Эрмитажа и во многих других городах России: Калуге, Владивостоке, Грозном, Иркутске, Оренбурге и других. Дни Эрмитажа будут сопровождаться культурно-просветительной программой: лекциями, семинарами, мастер-классами по реставрации, показами эрмитажных фильмов и VR-моделей.

https://ria.ru/20220621/kultura-1797063508.html

https://ria.ru/20220617/lyubimova-1796013109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эрмитаж (музей), культура, европа, россия, новости культуры, сша