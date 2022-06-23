15:51 23.06.2022 (обновлено: 16:29 23.06.2022)
Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что союзные силы освободили Золотое-2
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе
Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзные силы в последние несколько часов взяли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.
"Буквально перед вашим эфиром мне пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2 и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные", — сказал он в эфире Первого канала.
Об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 Марочко сообщил сегодня утром.
Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.
Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".