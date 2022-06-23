https://ria.ru/20220623/donbass-1797604030.html

Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР

Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022

Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР

Союзные силы в последние несколько часов взяли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:51

2022-06-23T15:51

2022-06-23T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

владимир путин

лисичанск

северодонецк

россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзные силы в последние несколько часов взяли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.Об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 Марочко сообщил сегодня утром.Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, лисичанск, северодонецк, россия