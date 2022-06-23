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Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
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https://ria.ru/20220623/donbass-1797604030.html
Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР
Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР
Союзные силы в последние несколько часов взяли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:51
2022-06-23T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
владимир путин
лисичанск
северодонецк
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзные силы в последние несколько часов взяли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.Об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 Марочко сообщил сегодня утром.Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, лисичанск, северодонецк, россия
15:51 23.06.2022 (обновлено: 16:29 23.06.2022)
 
Союзные силы освободили Золотое-2 и вошли в Золотое-1 в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что союзные силы освободили Золотое-2

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе
Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзные силы в последние несколько часов взяли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.

"Буквально перед вашим эфиром мне пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2 и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные", — сказал он в эфире Первого канала.

Об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 Марочко сообщил сегодня утром.
Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.
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Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир ПутинЛисичанскСеверодонецкРоссия
 
 
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