https://ria.ru/20220623/deti-invalidy-1797706509.html

Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии

Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии - РИА Новости, 23.06.2022

Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии

Детям-инвалидам Краснодарского края упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:19

2022-06-23T22:19

2022-06-23T22:19

краснодарский край

общество

краснодарский край

дети

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Детям-инвалидам Краснодарского края упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани."Детям-инвалидам упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии", - говорится в сообщении.Уточняется, что депутаты внесли изменения в статью закона "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае" в четверг.Уточняется, что поправками в соответствии с федеральным законодательством уточнены условия назначения и получения детьми-инвалидами, инвалидами с детства, обучающимся по очной форме обучения, в периоды временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости региональной социальной доплаты к пенсии."Дети-инвалиды – это та категория, которая нуждается в постоянном внимании и помощи со стороны государства. На краевом уровне для этого делается многое. Вот и сейчас для тех из них, кто продолжает получать образование по очной форме обучения, упрощаются условия государственной поддержки. Это поспособствует их социальной адаптации, получению новых жизненных навыков, укреплению семейных бюджетов", – прокомментировал документ спикер заксобрания Юрий Бурлачко.Другие новости региона читайте здесь>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, дети