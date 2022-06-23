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Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии - РИА Новости, 23.06.2022
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Краснодарский край
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Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии
Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии - РИА Новости, 23.06.2022
Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии
Детям-инвалидам Краснодарского края упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:19
2022-06-23T22:19
краснодарский край
общество
краснодарский край
дети
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Детям-инвалидам Краснодарского края упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани."Детям-инвалидам упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии", - говорится в сообщении.Уточняется, что депутаты внесли изменения в статью закона "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае" в четверг.Уточняется, что поправками в соответствии с федеральным законодательством уточнены условия назначения и получения детьми-инвалидами, инвалидами с детства, обучающимся по очной форме обучения, в периоды временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости региональной социальной доплаты к пенсии."Дети-инвалиды – это та категория, которая нуждается в постоянном внимании и помощи со стороны государства. На краевом уровне для этого делается многое. Вот и сейчас для тех из них, кто продолжает получать образование по очной форме обучения, упрощаются условия государственной поддержки. Это поспособствует их социальной адаптации, получению новых жизненных навыков, укреплению семейных бюджетов", – прокомментировал документ спикер заксобрания Юрий Бурлачко.Другие новости региона читайте здесь&gt;&gt;
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общество, краснодарский край, дети
22:19 23.06.2022
 

Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетская инвалидная коляска
Детская инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Детская инвалидная коляска. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Детям-инвалидам Краснодарского края упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани.
"Детям-инвалидам упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что депутаты внесли изменения в статью закона "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае" в четверг.
Уточняется, что поправками в соответствии с федеральным законодательством уточнены условия назначения и получения детьми-инвалидами, инвалидами с детства, обучающимся по очной форме обучения, в периоды временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости региональной социальной доплаты к пенсии.
"Дети-инвалиды – это та категория, которая нуждается в постоянном внимании и помощи со стороны государства. На краевом уровне для этого делается многое. Вот и сейчас для тех из них, кто продолжает получать образование по очной форме обучения, упрощаются условия государственной поддержки. Это поспособствует их социальной адаптации, получению новых жизненных навыков, укреплению семейных бюджетов", – прокомментировал документ спикер заксобрания Юрий Бурлачко.
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