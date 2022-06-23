Кубанским детям-инвалидам упростили условия получения соцдоплаты к пенсии
Детская инвалидная коляска. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Детям-инвалидам Краснодарского края упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани.
"Детям-инвалидам упростили условия получения региональной социальной доплаты к пенсии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что депутаты внесли изменения в статью закона "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае" в четверг.
Уточняется, что поправками в соответствии с федеральным законодательством уточнены условия назначения и получения детьми-инвалидами, инвалидами с детства, обучающимся по очной форме обучения, в периоды временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости региональной социальной доплаты к пенсии.
"Дети-инвалиды – это та категория, которая нуждается в постоянном внимании и помощи со стороны государства. На краевом уровне для этого делается многое. Вот и сейчас для тех из них, кто продолжает получать образование по очной форме обучения, упрощаются условия государственной поддержки. Это поспособствует их социальной адаптации, получению новых жизненных навыков, укреплению семейных бюджетов", – прокомментировал документ спикер заксобрания Юрий Бурлачко.
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