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Беглов рассказал, как в Петербурге встретили школьников из Мариуполя

Беглов рассказал, как в Петербурге встретили школьников из Мариуполя - РИА Новости, 23.06.2022

Беглов рассказал, как в Петербурге встретили школьников из Мариуполя

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как встретили школьников из Мариуполя, которые приехали отдыхать в Северную столицу. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:58

2022-06-23T23:58

2022-06-23T23:59

общество

санкт-петербург

мариуполь

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как встретили школьников из Мариуполя, которые приехали отдыхать в Северную столицу.В детском оздоровительном комплексе "Дружных" начинается первая смена для школьников из Мариуполя. Ребята приехали в Петербург по приглашению Беглова. Всего в лагере "Дружных" будет организовано четыре смены по две недели каждая."Сегодня специальный поезд, сформированный для школьников из Мариуполя, привез в Петербург ребят на первую смену в лагерь "Дружных". И хотя у нашего города исключительно богатый опыт проведения самых увлекательных летних оздоровительных кампаний, нынешнее лето в лагере "Дружных" не будет похоже ни на какое другое", - написал Беглов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в подготовке к приему детей из Мариуполя принимал участие весь Петербург."Кто-то высаживал цветы и обустраивал корпуса – студенты петербургских колледжей, которые чуть постарше мариупольских школьников, взяли над лагерем творческое шефство. Кто-то помогал подобрать для детей удобные спортивные костюмы и обувь для занятий - каждый ребенок получит полный комплект обмундирования. Кто-то украшал лагерь флагами и отрядной символикой. Кто-то разрабатывал новое меню – помимо шестиразового питания, у детей будут фрукты и разнообразные лакомства", - написал губернатор.Он напомнил, что детей ждет экскурсионная программа, музеи, театры, представление в цирке. Выпускники смогут посетить праздник "Алые паруса".Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. В Мариуполь из Петербурга уже прибыла строительная техника: самосвалы, погрузчики, краны. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.

санкт-петербург

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, мариуполь, александр беглов