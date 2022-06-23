Рейтинг@Mail.ru
После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220623/depp-1797498024.html
После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе
После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе - РИА Новости, 23.06.2022
После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе
После суда с Эмбер Херд Джонни Депп отправится в гастрольный тур по Европе со своей группой Hollywood Vampires, пишет Deadline. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:15
2022-06-23T13:15
культура
новости культуры
музыка
джонни депп
эмбер херд
знаменитости
звезды
пол маккартни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727921463_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_ff466307214ba2815a3b120694d37778.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После суда с Эмбер Херд Джонни Депп отправится в гастрольный тур по Европе со своей группой Hollywood Vampires, пишет Deadline. Летом 2023 года коллектив поедет в Германию и Люксембург. Hollywood Vampires были образованы в 2012 году Деппом, Элисом Купером и Джо Перри (участник Aerosmith). Команда выпустила два студийных альбома. В записи первого из них участвовали Пол Маккартни, Кристофер Ли, Дэйв Грол и другие звезды. В июне завершился суд между Херд и Деппом. Последний подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой его бывшая жена жаловалась на пережитое домашнее насилие. Имя обидчика она не назвала. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.Суд присяжных признал Эмбер виновной в клевете на Джонни и приговорил к уплате 15 миллионов долларов. Также был удовлетворен и встречный иск Херд: Деппа обязали выплатить компенсацию в два миллиона долларов.
https://ria.ru/20220614/heard-1795134112.html
германия
люксембург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727921463_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2206c2b627b7e053bb3e1226b5fbf0ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, джонни депп, эмбер херд, знаменитости, звезды, пол маккартни, кристофер ли, германия, люксембург, aerosmith
13:15 23.06.2022
 
После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе

После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе с группой Hollywood Vampires

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля
Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После суда с Эмбер Херд Джонни Депп отправится в гастрольный тур по Европе со своей группой Hollywood Vampires, пишет Deadline.
Летом 2023 года коллектив поедет в Германию и Люксембург.
Hollywood Vampires были образованы в 2012 году Деппом, Элисом Купером и Джо Перри (участник Aerosmith). Команда выпустила два студийных альбома. В записи первого из них участвовали Пол Маккартни, Кристофер Ли, Дэйв Грол и другие звезды.
В июне завершился суд между Херд и Деппом. Последний подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой его бывшая жена жаловалась на пережитое домашнее насилие. Имя обидчика она не назвала. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.
Суд присяжных признал Эмбер виновной в клевете на Джонни и приговорил к уплате 15 миллионов долларов. Также был удовлетворен и встречный иск Херд: Деппа обязали выплатить компенсацию в два миллиона долларов.
Джонни Депп и Эмбер Херд - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 09:30Культура
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа
 
КультураНовости культурыМузыкаДжонни ДеппЭмбер ХердЗнаменитостизвездыПол МаккартниКристофер ЛиГерманияЛюксембургAerosmith
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала