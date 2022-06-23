https://ria.ru/20220623/depp-1797498024.html

После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе

После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе - РИА Новости, 23.06.2022

После суда с Херд Депп отправится в гастрольный тур по Европе

После суда с Эмбер Херд Джонни Депп отправится в гастрольный тур по Европе со своей группой Hollywood Vampires, пишет Deadline. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:15

2022-06-23T13:15

2022-06-23T13:15

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После суда с Эмбер Херд Джонни Депп отправится в гастрольный тур по Европе со своей группой Hollywood Vampires, пишет Deadline. Летом 2023 года коллектив поедет в Германию и Люксембург. Hollywood Vampires были образованы в 2012 году Деппом, Элисом Купером и Джо Перри (участник Aerosmith). Команда выпустила два студийных альбома. В записи первого из них участвовали Пол Маккартни, Кристофер Ли, Дэйв Грол и другие звезды. В июне завершился суд между Херд и Деппом. Последний подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой его бывшая жена жаловалась на пережитое домашнее насилие. Имя обидчика она не назвала. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.Суд присяжных признал Эмбер виновной в клевете на Джонни и приговорил к уплате 15 миллионов долларов. Также был удовлетворен и встречный иск Херд: Деппа обязали выплатить компенсацию в два миллиона долларов.

https://ria.ru/20220614/heard-1795134112.html

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Елена Громова

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