https://ria.ru/20220623/dalnovidnost-1797455166.html

Японский политик призвал Токио быть дальновиднее в отношении России

Японский политик призвал Токио быть дальновиднее в отношении России - РИА Новости, 23.06.2022

Японский политик призвал Токио быть дальновиднее в отношении России

Известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки рассказал в интервью РИА Новости о том, какова могла бы быть роль Японии в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T07:20

2022-06-23T07:20

2022-06-23T07:20

синдзо абэ

владимир путин

япония

россия

украина

g7

мунэо судзуки

донбасс

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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки рассказал в интервью РИА Новости о том, какова могла бы быть роль Японии в отношении России в современных политических реалиях.Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.Политик считает, что Япония могла бы использовать сейчас свои хорошие отношения с США, Украиной и Россией для налаживания отношений."До начала спецоперации у Японии были хорошие отношения с Россией. И с Америкой тоже хорошие отношения. Япония оказывала помощь и Украине по линии ODA – правительственная помощь развитию, так что с Украиной тоже были хорошие отношения. Япония должна была сказать "здесь надо начать переговоры". Если (президенту США Джо) Байдену звонили три раза, значит и (президенту России Владимиру) Путину должны были звонить три раза. Премьер-министр (Японии Фумио) Кисида три раза звонил (Владимиру) Зеленскому. Значит, и президенту Путину должен был позвонить три раза", — пояснил Судзуки.Политик опасается, что возникшее недоверие России к Японии может в дальнейшем стать препятствием для возвращения к прежним отношениям."Я думаю, что в Кремле сейчас вполне естественно есть недоверие по отношению к Японии. Не к Японии как таковой, а к тому, что может восприниматься как то, что Япония — это часть Америки. К такому образу мыслей, я думаю, есть большое недоверие. Чтобы справиться с этим недоверием, японской стороне нужно четко выражать свои собственные мысли. Иначе возврата к прежним отношениям не будет. Я не думаю, что будет столкновение (между Россией и Японией — ред.). Если боевые действия будут остановлены быстро, то появятся мысли о том, как создать стратегические отношения, какие есть средства для этого. Но если продлятся долго, то внутри России могут появиться более жесткие мнения (относительно Японии). Во избежание этого, я считаю, что японские лидеры, премьер-министр, министр иностранных дел должны продумать не только "вход", но и о том, что будет на "выходе" (из этой ситуации). Вот этого бы очень хотелось", — отметил политик.Судзуки считает, что при мудрой политике должно просматриваться дальнейшее развитие отношений в перспективе, каким бы сложным ни был текущий этап отношений."Россия и Япония — соседние страны. Китай, Южная Корея и Северная Корея – тоже страны-соседи. Если в квартиру по соседству въехал неприятный человек, то с ним можно просто не общаться. Это когда речь идет о человеке. Но страны не могут переехать друг от друга. С соседними странами необходимо устанавливать доверительные отношения и общаться в перспективном направлении. Это и есть мудрая внешняя политика. Поэтому я считаю, что действия Японии полностью такие же, как и G7, это выбор только входа. А выход при этом не виден. Выход — имеется в виду будущее. Это очень жаль. Я не одобряю это", — сказал депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/yaponiya-1797275332.html

https://ria.ru/20220623/otnosheniya-1797449400.html

https://ria.ru/20220621/kisida-1796933400.html

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