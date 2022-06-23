https://ria.ru/20220623/checkmate-1797683537.html

Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate

Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate - РИА Новости, 23.06.2022

Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate

Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:28

2022-06-23T19:28

2022-06-23T20:10

новое оружие россии

безопасность

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

checkmate

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.Су-75 впервые показали публике на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, тогда самолет был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне, символом рекламной кампании стала фигура коня."Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен", — сказал Булатов, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Представитель ОАК отметил, что Checkmate является именно "конем", поскольку сама по себе идея создать однодвигательный истребитель, которые не проектировались в России уже почти 40 лет, является нестандартным решением.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.

https://ria.ru/20220615/istrebitel-1795342840.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), checkmate