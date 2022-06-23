Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate

Заместитель главного конструктора Checkmate сравнил истребитель с конем в шахматной партии
Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.
Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.
Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.
Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.
Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.
Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.
Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.
Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.
Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.
Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.
"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.
"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.
Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.
Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.
В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.
В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.
Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.
Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.
Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.
Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.
Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.
Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.
Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.
"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.
Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.
В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.
Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.