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Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate - РИА Новости, 23.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220623/checkmate-1797683537.html
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate - РИА Новости, 23.06.2022
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:28
2022-06-23T20:10
новое оружие россии
безопасность
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
checkmate
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.Су-75 впервые показали публике на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, тогда самолет был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне, символом рекламной кампании стала фигура коня."Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен", — сказал Булатов, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Представитель ОАК отметил, что Checkmate является именно "конем", поскольку сама по себе идея создать однодвигательный истребитель, которые не проектировались в России уже почти 40 лет, является нестандартным решением.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.
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безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), checkmate
19:28 23.06.2022 (обновлено: 20:10 23.06.2022)
 
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate

Заместитель главного конструктора Checkmate сравнил истребитель с конем в шахматной партии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Презентация нового военного самолета Checkmate. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.
Су-75 впервые показали публике на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, тогда самолет был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне, символом рекламной кампании стала фигура коня.
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 03:40Новое оружие России
Истребитель Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны
"Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен", — сказал Булатов, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Представитель ОАК отметил, что Checkmate является именно "конем", поскольку сама по себе идея создать однодвигательный истребитель, которые не проектировались в России уже почти 40 лет, является нестандартным решением.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.
Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.
Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate во время презентации на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-202
1 из 10

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff

Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.

Павильон Chekmate
2 из 10

Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.

Презентация нового военного самолета Checkmate
3 из 10

Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.

Презентация нового военного самолета Checkmate
4 из 10

Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.

Презентация нового военного самолета Checkmate
5 из 10

Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.

Презентация нового военного самолета Checkmate
6 из 10

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.

Презентация нового военного самолета Checkmate
7 из 10

"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.

Презентация нового военного самолета Checkmate
8 из 10

Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.

Презентация нового военного самолета Checkmate
9 из 10

В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.

Презентация нового военного самолета Checkmate
10 из 10

Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.

© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
3 из 10

Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 10

"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 10

В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Checkmate
 
 
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