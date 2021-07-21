Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate

"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.