Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/checkmate-1742183037.html
Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate
Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate
На авиасалоне МАКС-2021 состоялась первая громкая премьера: здесь показали прототип принципиально нового военного самолета Checkmate. Истребитель, способный... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:44
2021-07-21T15:35
макс-2021
россия
ростех
жуковский
вооружение
армия
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742180747_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_819b6cf90b079b380c57c774f1bce8a2.jpg
На авиасалоне МАКС-2021 состоялась первая громкая премьера: здесь показали прототип принципиально нового военного самолета Checkmate. Истребитель, способный бороться с любыми воздушными, наземными и морскими целями, — в фотоленте Ria.ru.
россия
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742180747_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_66018c845602004d220ea4620dcf0b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, россия, ростех, жуковский, вооружение, армия, фото, фото
13:44 21.07.2021 (обновлено: 15:35 21.07.2021)
 

Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate

Читать ria.ru в
На авиасалоне МАКС-2021 состоялась первая громкая премьера: здесь показали прототип принципиально нового военного самолета Checkmate. Истребитель, способный бороться с любыми воздушными, наземными и морскими целями, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate во время презентации на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-202
1 из 10

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Chekmate стал одной из самых ожидаемых новинок выставки в Жуковском.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.

Павильон Chekmate
2 из 10

Интерес к разработке компании "Сухой" был подогрет еще до официальной презентации фотографиями и роликами в соцсетях, где были видны лишь очертания машины.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.

Презентация нового военного самолета Checkmate
3 из 10

Checkmate обладает прорывными характеристиками, включая высокие летные качества, широкие разведывательные возможности, новейший комплекс бортового оборудования и сниженную радиолокационную заметность.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.

Презентация нового военного самолета Checkmate
4 из 10

Машина способна нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух — воздух" и других боеприпасов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.

Презентация нового военного самолета Checkmate
5 из 10

Истребитель сможет бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и самыми совершенными средствами противовоздушной обороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.

Презентация нового военного самолета Checkmate
6 из 10

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал Checkmate боевой системой будущего.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.

Презентация нового военного самолета Checkmate
7 из 10

"Это не просто самолет, это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", — рассказал Чемезов РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.

Презентация нового военного самолета Checkmate
8 из 10

Checkmate, который будет стоить 25-30 миллионов долларов, ориентирован прежде всего на зарубежные рынки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.

Презентация нового военного самолета Checkmate
9 из 10

В России истребитель может получить имя Су-75. "Цифра 75 на борту — это 57 наоборот. Это счастливая цифра..." — сказал на презентации замглавного конструктора самолета Алексей Булатов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.

Презентация нового военного самолета Checkmate
10 из 10

Статические испытания истребителя завершат меньше чем через год, а в воздух самолет поднимется в 2023-м.

© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
 
МАКС-2021РоссияРостехЖуковскийВооружениеАрмияФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
15:14В Samsung назвали дату презентации своих новых смартфонов
15:13Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
15:12Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
15:08Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко
Лента новостейМолния