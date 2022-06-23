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Посол Филиппин заверил, что в стране не арестуют российские чартеры
Посол Филиппин заверил, что в стране не арестуют российские чартеры - РИА Новости, 23.06.2022
Посол Филиппин заверил, что в стране не арестуют российские чартеры
Филиппины не присоединялись к санкциям против России, поэтому для российских самолетов, совершающих чартерные рейсы, нет рисков быть арестованными на территории РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:30
2022-06-23T09:30
2022-06-23T09:30
филиппины
шри-ланка
россия
airbus
аэрофлот
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Филиппины не присоединялись к санкциям против России, поэтому для российских самолетов, совершающих чартерные рейсы, нет рисков быть арестованными на территории островного государства, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.В начале июня самолет Airbus российской авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на Шри-Ланке, после чего перевозчик приостановил рейсы в эту страну. МИД России в связи с инцидентом заявил протест ланкийскому послу. Спустя несколько дней суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву с членами экипажа."То, что случилось на Шри-Ланке с бортом "Аэрофлота" - очень неприятно, но я думаю, на Филиппинах такого не произойдет, потому что мы не присоединились к антироссийским санкциям. Так что если российский чартерный самолет приземлится на Филиппинах, власти Филиппины не смогут арестовать борт", - сказал Байлен.По его словам, российские туристы могут быть спокойны, отправляясь на Филиппины. "Россияне могут безопасно путешествовать на Филиппины", - добавил он.
https://ria.ru/20220623/filippiny-1797466700.html
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филиппины, шри-ланка, россия, airbus, аэрофлот
Посол Филиппин заверил, что в стране не арестуют российские чартеры
Посол Филиппин Байлен: в стране гарантируют, что не будут арестовывать российские чартеры