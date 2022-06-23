https://ria.ru/20220623/briks-1797653515.html
Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве
Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве
Страны БРИКС высоко оценили председательство Китая в объединении и пообещали поддержать ЮАР в ходе ее председательства в 2023 году, текст Пекинской декларации... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:40
2022-06-23T17:40
2022-06-23T17:40
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС высоко оценили председательство Китая в объединении и пообещали поддержать ЮАР в ходе ее председательства в 2023 году, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."ЮАР, Бразилия, Россия и Индия высоко оценивают председательство Китая в БРИКС в 2022 году и выражают признательность правительству и народу Китая за проведение XIV саммита БРИКС. Бразилия, Россия, Индия и Китай выражают готовность оказать всяческую поддержку ЮАР в ходе ее председательства в БРИКС в 2023 году и в проведении XV саммита БРИКС", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20211105/briks-1757781913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, юар, бразилия, брикс
Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве
Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве в 2023 году