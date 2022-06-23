https://ria.ru/20220623/briks-1797653515.html

Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве

Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве - РИА Новости, 23.06.2022

Страны БРИКС пообещали поддержать ЮАР при ее председательстве

Страны БРИКС высоко оценили председательство Китая в объединении и пообещали поддержать ЮАР в ходе ее председательства в 2023 году, текст Пекинской декларации... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:40

2022-06-23T17:40

2022-06-23T17:40

в мире

китай

юар

бразилия

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150167/98/1501679893_0:17:3260:1851_1920x0_80_0_0_976e429aefdae01f9af3eed0df270f9c.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС высоко оценили председательство Китая в объединении и пообещали поддержать ЮАР в ходе ее председательства в 2023 году, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."ЮАР, Бразилия, Россия и Индия высоко оценивают председательство Китая в БРИКС в 2022 году и выражают признательность правительству и народу Китая за проведение XIV саммита БРИКС. Бразилия, Россия, Индия и Китай выражают готовность оказать всяческую поддержку ЮАР в ходе ее председательства в БРИКС в 2023 году и в проведении XV саммита БРИКС", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20211105/briks-1757781913.html

китай

юар

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, юар, бразилия, брикс