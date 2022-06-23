https://ria.ru/20220623/briks-1797596498.html

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:20

2022-06-23T15:20

2022-06-23T15:32

брикс

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россия

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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин."Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются", - сказал он, выступая на саммите БРИКС.Путин отметил, что это объективный процесс, так как государства "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.

https://ria.ru/20220622/briks-1797342560.html

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Кирилл Волков

брикс, в мире, россия, владимир путин, бразилия, индия, китай, юар