https://ria.ru/20220623/briks-1797596498.html
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:20
2022-06-23T15:20
2022-06-23T15:32
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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин."Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются", - сказал он, выступая на саммите БРИКС.Путин отметил, что это объективный процесс, так как государства "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.
https://ria.ru/20220622/briks-1797342560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, россия, владимир путин, бразилия, индия, китай, юар
15:20 23.06.2022 (обновлено: 15:32 23.06.2022)
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин
Президент Путин заявил о постоянном росте авторитета БРИКС на мировой арене