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Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022
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Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:20
2022-06-23T15:32
брикс
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владимир путин
бразилия
индия
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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин."Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются", - сказал он, выступая на саммите БРИКС.Путин отметил, что это объективный процесс, так как государства "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.
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брикс, в мире, россия, владимир путин, бразилия, индия, китай, юар
15:20 23.06.2022 (обновлено: 15:32 23.06.2022)
 
Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет, заявил Путин

Президент Путин заявил о постоянном росте авторитета БРИКС на мировой арене

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран БРИКС
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, это связано с экономическим, политическим и людским потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются", - сказал он, выступая на саммите БРИКС.
Путин отметил, что это объективный процесс, так как государства "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 15:54
The Conversation: страны БРИКС имеют весомые причины поддерживать Россию
 
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