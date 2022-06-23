https://ria.ru/20220623/blokada-1797585001.html

Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое - РИА Новости, 23.06.2022

Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24" сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:45

2022-06-23T14:45

2022-06-23T15:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

первомайск

стаханов

андрей марочко

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797587000_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9886d814591c14a229afeae037b470d6.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24" сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду.Из этих населенных пунктов на протяжении восьми лет обстреливалась территория республики, добавил он.По его словам, там находится около полутора-двух тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.Мирошник подчеркнул, что отряды ВСУ оказались в "полном котле", причем в этом районе была сосредоточена достаточно серьезная техника.Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 сегодня утром.Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.Сейчас бои идут в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220623/blokirovka-1797560377.html

https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797554843.html

https://ria.ru/20220623/blokirovka-1797560377.html

луганская народная республика

первомайск

стаханов

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, в мире, первомайск, стаханов, андрей марочко, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины