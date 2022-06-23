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Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/blokada-1797585001.html
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое - РИА Новости, 23.06.2022
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое
Посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24" сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:45
2022-06-23T15:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
первомайск
стаханов
андрей марочко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24" сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду.Из этих населенных пунктов на протяжении восьми лет обстреливалась территория республики, добавил он.По его словам, там находится около полутора-двух тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.Мирошник подчеркнул, что отряды ВСУ оказались в "полном котле", причем в этом районе была сосредоточена достаточно серьезная техника.Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 сегодня утром.Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.Сейчас бои идут в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220623/blokirovka-1797560377.html
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луганская народная республика, в мире, первомайск, стаханов, андрей марочко, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины
14:45 23.06.2022 (обновлено: 15:34 23.06.2022)
 
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое

Посол в России Мирошник: силы ЛНР взяли в блокаду города Горское и Золотое

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-72 ВС России в Северодонецке
Танк Т-72 ВС России в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-72 ВС России в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24" сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду.
Из этих населенных пунктов на протяжении восьми лет обстреливалась территория республики, добавил он.

"Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть. — Прим. ред.) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления", — сказал Мирошник.

По его словам, там находится около полутора-двух тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.
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Мирошник подчеркнул, что отряды ВСУ оказались в "полном котле", причем в этом районе была сосредоточена достаточно серьезная техника.
Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 сегодня утром.
Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.
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Сейчас бои идут в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреПервомайскСтахановАндрей МарочкоВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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