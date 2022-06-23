14:45 23.06.2022 (обновлено: 15:34 23.06.2022)
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое
Посол в России Мирошник: силы ЛНР взяли в блокаду города Горское и Золотое
Танк Т-72 ВС России в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24" сообщил, что Горское и Золотое взяты в блокаду.
Из этих населенных пунктов на протяжении восьми лет обстреливалась территория республики, добавил он.
"Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть. — Прим. ред.) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления", — сказал Мирошник.
По его словам, там находится около полутора-двух тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.
Мирошник подчеркнул, что отряды ВСУ оказались в "полном котле", причем в этом районе была сосредоточена достаточно серьезная техника.
Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 сегодня утром.
Накануне луганские силовики уточняли, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.
Сейчас бои идут в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Кроме того, подразделения республики подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который располагается к юго-западу от города.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".